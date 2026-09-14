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    Pillaron a presunto integrante de ‘Los Chatas’ buscado por secuestro y extorsión en Bello

    Lo pararon para un control de rutina en Bello y resultó ser un presunto integrante de ‘Los Chatas’.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Pillaron a presunto integrante de ‘Los Chatas’ buscado por secuestro y extorsión en Bello

    Resumen: En el barrio La Camila de Bello capturaron a un hombre de 35 años señalado de pertenecer a Los Chatas y requerido por secuestro extorsivo, extorsión y hurto agravado.

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    Un hombre de 35 años fue capturado en Bello por orden judicial al ser señalado como presunto integrante del grupo delincuencial ‘Los Chatas’. El procedimiento se cumplió en el barrio La Camila y está relacionado con graves delitos que afectan la seguridad ciudadana.

    De acuerdo con las autoridades, la detención se dio cuando una patrulla de vigilancia realizaba actividades de control y registro en el sector.

    Los uniformados verificaron los antecedentes del ciudadano a través de los sistemas de identificación y evidenciaron que sobre él pesaba un requerimiento judicial vigente.

    Esa orden había sido emitida por un juzgado penal del circuito especializado por los delitos de secuestro extorsivo agravado, extorsión agravada y hurto calificado y agravado. Tras confirmar la solicitud, los policías materializaron la captura en el sitio.

    El hombre, presuntamente vinculado a ‘Los Chatas’, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso de judicialización. Será el ente acusador el encargado de definir su situación jurídica y de presentarlo ante un juez de control de garantías.

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    Las autoridades indicaron que este resultado permite seguir afectando a las estructuras delincuenciales dedicadas a la extorsión y a otros delitos que golpean el patrimonio y la tranquilidad de la comunidad.

    Finalmente, se reiteró que las instituciones mantendrán el trabajo articulado para reforzar los controles y la presencia en los barrios.

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