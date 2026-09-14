Escándalo en el fútbol español: capturan al hijo de jeque catarí por «saqueo» al Málaga C.F.

Resumen: Las autoridades alemanas hicieron efectiva una orden de captura europea contra Rakan Al-Thani cuando este se disponía a tomar un vuelo con destino a Doha. La justicia española lo investiga por presuntamente utilizar los recursos del club de fútbol para mantener un alto tren de vida.

Minuto30.com .- El escándalo financiero que rodea la antigua administración del Málaga Club de Fútbol sumó un nuevo y determinante capítulo. El pasado sábado 12 de septiembre, las autoridades alemanas capturaron a Rakan Al-Thani, uno de los hijos del jeque Abdullah Al-Thani, en el aeropuerto de Múnich, Alemania.

El arresto se produjo en los controles migratorios cuando Rakan se disponía a embarcar en un vuelo con destino a Doha, capital de Catar. En ese momento, los sistemas de seguridad arrojaron una alerta fundamentada en una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por la justicia española.

El saqueo al Málaga C.F.

Rakan Al-Thani figuraba como uno de los antiguos gestores del club blanquiazul que se encontraba en calidad de prófugo (en busca y captura). La medida judicial había sido dictada el pasado mes de julio por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 14 de Málaga, cobijando tanto al jeque como a tres de sus hijos.

Según los reportes de la investigación, la familia Al-Thani habría orquestado un presunto desfalco a la entidad deportiva entre los años 2012 y 2019. Se les acusa de haber utilizado sistemáticamente los fondos del Málaga C.F. para sufragar sus elevados gastos y excentricidades personales. Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía española ha solicitado una condena de 14 años de prisión para cada uno de los miembros de la familia procesados en esta causa.

Los trámites para su entrega

Tras efectuarse la captura, la detención fue notificada inmediatamente a la jueza del caso y a las partes interesadas en España. Sin embargo, para proceder con el traslado del detenido, las autoridades alemanas requirieron formalmente al juzgado malagueño la traducción del expediente al idioma alemán.

Este lunes, el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ordenó la traducción oficial de la documentación, un paso procedimental indispensable para que el proceso de entrega siga su curso. Ahora, corresponderá a las autoridades judiciales alemanas tramitar la solicitud y avalar la ejecución de la orden europea conforme a los tratados vigentes, mientras la justicia española aguarda para definir su responsabilidad penal en el desfalco del equipo andaluz.