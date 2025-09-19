Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

En San Javier cayó ladrón con joyas de $470 millones robadas a turista

Un nuevo golpe contra la delincuencia se registró en San Javier, Medellín, donde la Policía capturó en flagrancia a un hombre de 25 años señalado de despojar a un turista extranjero de lujosas joyas avaluadas en más de $470 millones de pesos.

El hecho ocurrió en inmediaciones del cementerio del barrio, cuando el sospechoso intimidó a un ciudadano norteamericano con un revólver de fogueo.

Gracias a la reacción inmediata de las autoridades, el presunto delincuente fue interceptado durante la persecución y reducido en el lugar de los hechos.

Dentro del material recuperado figuran una cadena de oro blanco con diamantes, otra de eslabones con dije, una pulsera y un reloj de alta gama. Según el avalúo oficial, los artículos alcanzan un costo cercano a los $120 mil dólares. Los elementos ya fueron devueltos a su propietario mediante acta oficial.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado y agravado.

Desde la alcaldía de Medelín destacaron este resultado como una señal del trabajo articulado para reforzar la seguridad de turistas y residentes.

