En San Javier cayó ladrón con joyas de $470 millones robadas a turista
Foto de cortesía.
En San Javier cayó ladrón con joyas de $470 millones robadas a turista

Resumen: Turista fue víctima de hurto en San Javier, Medellín: ladrón robó joyas avaluadas en $470 millones y fue capturado en flagrancia por la Policía.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Un nuevo golpe contra la delincuencia se registró en San Javier, Medellín, donde la Policía capturó en flagrancia a un hombre de 25 años señalado de despojar a un turista extranjero de lujosas joyas avaluadas en más de $470 millones de pesos.

El hecho ocurrió en inmediaciones del cementerio del barrio, cuando el sospechoso intimidó a un ciudadano norteamericano con un revólver de fogueo.

Gracias a la reacción inmediata de las autoridades, el presunto delincuente fue interceptado durante la persecución y reducido en el lugar de los hechos.

Lea también: Imprudencia al volante: camión arrolló a motociclista en la vía Medellín–Guadalupe

Dentro del material recuperado figuran una cadena de oro blanco con diamantes, otra de eslabones con dije, una pulsera y un reloj de alta gama. Según el avalúo oficial, los artículos alcanzan un costo cercano a los $120 mil dólares. Los elementos ya fueron devueltos a su propietario mediante acta oficial.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado y agravado.

Desde la alcaldía de Medelín destacaron este resultado como una señal del trabajo articulado para reforzar la seguridad de turistas y residentes.

Más noticias de Medellín

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad