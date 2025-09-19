Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Imprudencia al volante: camión arrolló a motociclista en la vía Medellín–Guadalupe

Un accidente de tránsito se registró en la mañana de este 19 de septiembre en la vía Medellín–Guadalupe, cuando un camión de carga, al intentar adelantar de forma imprudente, terminó estrellándose de frente contra una motocicleta.

El hecho, que quedó grabado en video por otro conductor que transitaba en la zona, muestra cómo el vehículo pesado invade el carril contrario, impactando directamente a la moto que venía en sentido opuesto.

Hasta el momento, no se ha entregado un parte oficial sobre el estado de salud del motociclista involucrado en el siniestro.

Las autoridades de tránsito ya adelantan las investigaciones para determinar las responsabilidades del accidente y reiteraron el llamado a la prudencia, recordando que la imprudencia de un conductor puede poner en riesgo la vida de muchos.

