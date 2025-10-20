Resumen: Capturado homicida en flagrancia en Rionegro, Antioquia, tras una persecución en bus. El hombre tenía un revólver con el que habría cometido el asesinato. Detalles de la captura.

¡Lo cogieron huyendo! En Rionegro, cae con revólver en mano el presunto homicida de un hombre

En un despliegue de reacción inmediata, la Policía Nacional en el Oriente antioqueño logró la captura en flagrancia de un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido en el municipio de Rionegro, el pasado 18 de octubre.

El hecho ocurrió en el sector El Laberinto, Rionegro. Unidades del cuadrante fueron alertadas sobre un posible homicidio, y al llegar al lugar, se encontraron con el sospechoso, quien intentó evadir el cerco policial.

Inicialmente, el individuo intentó fugarse a bordo de una motocicleta para luego abordar un bus de servicio público, buscando desesperadamente escapar de la justicia. Gracias a la rápida activación de un plan candado por parte de los uniformados, el hombre fue interceptado y finalmente capturado.

Durante la detención, los agentes encontraron en su poder un arma de fuego tipo revólver que contenía seis cartuchos percutidos, la cual se presume fue la utilizada para cometer el crimen.

La víctima del homicidio, cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades, presentaba tres impactos de arma de fuego.

El capturado, un hombre de 26 años, ya contaba con antecedentes judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes, lo que agrava su situación legal. Fue puesto de inmediato a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Ahora, deberá responder por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Con este resultado, enmarcado dentro de la estrategia institucional «Actuando por Antioquia«, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la investigación y judicialización de los responsables de los hechos que afectan la vida y la tranquilidad de los habitantes del Oriente antioqueño.

