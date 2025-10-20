El hockey en línea colombiano celebró un triunfo histórico este domingo 19 de octubre, al coronarse campeón senior masculino del Campeonato Panamericano de Naciones que se disputó en Oaxtepec, estado de Morelos, México.

El equipo nacional se impuso con un marcador de 6 – 4 ante Estados Unidos en una emocionante final, alzando la medalla de oro.

El éxito de Colombia no se limitó al oro masculino, pues la delegación nacional cosechó un total de cuatro medallas en el certamen: una de oro y tres de plata, demostrando el gran nivel de este deporte en el país.

El Coliseo de Dorados Convention & Resort fue el escenario que acogió a las selecciones de Argentina, Estados Unidos, Canadá, México y Colombia, en un campeonato que se extendió desde el miércoles 15 hasta el domingo 19 de octubre.

El camino del equipo senior masculino hacia el título fue contundente. Iniciaron con una victoria 4 – 3 sobre Estados Unidos, seguida de un 2 – 1 ante Argentina.

A pesar de una derrota 4 – 5 ante Canadá, se recuperaron con un 5 – 1 frente a México. Estos resultados les aseguraron un lugar en las semifinales, donde se reencontraron y vencieron nuevamente a Argentina.

¡Colombia campeón Panamericano de Hockey en Línea en México!

En la gran final de este domingo, superaron 6 – 4 a Estados Unidos, dejando la medalla de bronce para Canadá.

Las damas senior también tuvieron una destacada participación, logrando la medalla de plata.

El equipo sumó victorias ante México (4 – 2), Estados Unidos (1 – 0) y Argentina (3 – 2), clasificando a las semifinales, donde vencieron a Argentina.

En el partido por el oro, cayeron 1 – 5 ante el local, México, mientras que Estados Unidos se quedó con el bronce.

En la categoría junior, Colombia sumó dos medallas de plata adicionales. Tanto el equipo femenino como el masculino alcanzaron la final, donde se enfrentaron a Estados Unidos.

Las damas cayeron por 1 – 3 y los caballeros concluyeron su participación con un ajustado 2 – 3, consolidando la presencia de Colombia en el podio panamericano.

