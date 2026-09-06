Resumen: Un hombre fue capturado en Arboletes por su presunta participación en el hurto de $180 millones en joyas de oro de una joyería de Apartadó. La investigación tuvo como elemento clave una camioneta alquilada que habría sido entregada como garantía y posteriormente reportada como robada. El detenido es requerido por los delitos de hurto calificado y estafa.

Capturado hombre señalado de estafar $180 millones en oro a una joyería de Apartadó

La investigación señala que el sospechoso habría utilizado un vehículo alquilado como garantía para obtener las joyas. Posteriormente, aseguró que la camioneta había sido robada.

Un hombre fue capturado por orden judicial en Arboletes, Antioquia, dentro de una investigación relacionada con un hurto ocurrido en julio de 2026 en una joyería de Apartadó, en el Urabá antioqueño.

El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, luego de las labores adelantadas para establecer quién estaría detrás de la sustracción de varias joyas de oro, cuyo valor fue estimado en aproximadamente 180 millones de pesos.

Una camioneta quedó en medio de la investigación

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, en el caso habría sido utilizada una camioneta de alta gama que había sido alquilada en Apartadó. Posteriormente, el vehículo habría quedado como respaldo de una transacción relacionada con las joyas.

La situación tomó un giro diferente cuando el propietario del automotor reclamó su devolución. Según el reporte conocido durante la investigación, el hombre manifestó que la camioneta había sido objeto de un robo.

Ante esa versión, el propietario presentó la respectiva denuncia por la desaparición del vehículo. Las labores posteriores permitieron establecer que el automotor se encontraba en una joyería, donde había sido dejado como garantía.

El hallazgo del vehículo hizo parte de los elementos recopilados durante las pesquisas para determinar la posible participación del ahora detenido en el caso.

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El comandante de la Policía de Urabá, coronel Jovanni Cepeda Sanabria, explicó que las labores adelantadas permitieron relacionar al capturado con el hecho ocurrido en julio, en el que varias piezas de oro fueron obtenidas mediante una presunta maniobra de estafa.

Captura en Arboletes y avance del proceso judicial

Con los elementos recopilados durante la investigación, las autoridades lograron ubicar al señalado en Arboletes, donde se hizo efectiva la orden judicial en su contra.

El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes y es requerido por los presuntos delitos de hurto calificado y estafa, mientras el proceso continúa en las instancias correspondientes.

Además, los investigadores verifican si existen otros casos que puedan guardar relación con una modalidad similar y si habría más personas afectadas. Esta posibilidad todavía es objeto de investigación, por lo que no se ha establecido que el capturado esté relacionado con otros hechos diferentes al que dio origen a la orden judicial.

La Policía hizo un llamado a quienes consideren haber sido víctimas de situaciones similares para que presenten las denuncias correspondientes. Estos reportes podrían aportar nuevos elementos a las verificaciones que adelantan las autoridades.

Por ahora, el proceso judicial continuará para establecer las circunstancias del caso y la eventual responsabilidad del detenido. La captura corresponde a una actuación dentro de la investigación y no constituye, por sí misma, una declaración de culpabilidad.