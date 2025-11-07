¡No se sabe si van a jugar! Pero estos son los convocados del DIM para visitar a Pereira

En medio de las dificultades que tiene el Deportivo Pereira, el DIM anunció el grupo de convocados para el compromiso de la fecha 19 de la Liga BetPlay.

Alejandro Restrepo llamó para este compromiso, que podrían terminar ganando por W, a una variada nómina, buscando llegar livianos de cargas para los cuadrangulares.

Restrepo eligió a Éder Chaux, Washington Aguerre, Léyser Chaverra, Jhon Palacios, José Ortiz, Daniel Londoño y Kevin Mantilla.

Asimismo, fueron convocados Jarlan Barrera, Juan D. Arizala, Gerónimo Mancilla, Diego Moreno y Alexis Serna.

Finalmente, Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza, Ménder García, Jáder Valencia, Luis Sandoval, Nezareth Segura y Brayan León.

El rojo de la montaña llega tercero en la tabla de posiciones con 34 puntos, los mismos del líder Atlético Nacional y el segundo que es Atlético Bucaramanga.

En caso de que Pereira finalmente no pueda jugar, el DIM ganaría por W, lo que le otorgaría no solo 3 puntos, sino además 3 goles.

En la actualidad el ‘Poderoso’ tiene una diferencia a favor de 12 goles, por lo que ese triunfo por W no solo los dejaría con 37 puntos, sino además con 15 goles a favor.

El líder actualmente tiene 14 goles a favor mientras el segundo tiene a su favor 13 goles , por lo que quedarían temporalmente superados por el rojo de la montaña.

El partido contra Pereira, iniciará a las 6:10 de la noche en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ‘Querendona, Trasnochadora y Morena’.

Liga Betplay Dimayor 2025-2

Fecha 19

️ Hernán Ramírez Villegas

