    Capturan en La América a hombre señalado de abusar de la hija de su compañera sentimental

    La Policía capturó en La América a un hombre que habría aprovechado su rol de padrastro para abusar de una menor.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de cortesía.
    Resumen: Un hombre de 34 años fue capturado en el barrio La América, Medellín, señalado de abusar sexualmente de la hija de su pareja durante años en el barrio Zamora.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un contundente operativo contra los delitos que vulneran a la niñez, la Policía Nacional logró la captura de un hombre de 34 años, señalado como el presunto responsable de someter a una menor de edad a constantes abusos sexuales.

    La detención se hizo efectiva mediante orden judicial en plena vía pública del barrio La América, en el occidente de Medellín, luego de que labores de inteligencia e investigación criminal recopilaran las pruebas necesarias para poner fin a un ciclo de violencia que se habría extendido por años dentro del núcleo familiar de la víctima.

    Según el reporte de las autoridades, el sujeto capturado mantenía una relación sentimental desde hace aproximadamente una década con la madre de la menor.

    Aprovechando su rol de cuidador y la confianza que le otorgaba el entorno familiar, el hombre habría cometido actos sexuales y acceso carnal violento de manera reiterada.

    Los hechos, que han generado indignación en la comunidad, ocurrían principalmente en la residencia de la familia ubicada en el barrio Zamora, donde el hoy investigado presuntamente utilizaba la cercanía con la víctima para consumar las agresiones sin levantar sospechas inmediatas.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Tras la captura, la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional confirmaron la activación inmediata de la ruta de protección institucional para garantizar el restablecimiento de los derechos de la menor afectada.

    El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de acceso carnal violento.

    Este resultado se suma a los esfuerzos articulados en la ciudad para judicializar con prioridad los casos de violencia sexual, especialmente aquellos que ocurren en el entorno doméstico, donde se supone que los niños deben estar más seguros.

