Cayó presunto fletero vinculado a millonarios robos en Medellín y Envigado

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Resumen: Un hombre fue capturado en Medellín por su presunta participación en tres casos de fleteo que dejaron pérdidas cercanas a los $126 millones.

Un presunto fletero deberá responder ante la justicia luego de ser detenido por las autoridades como integrante de una estructura dedicada al hurto de personas que retiraban grandes cantidades de dinero en entidades financieras.

La captura fue realizada en Villa Hermosa, durante un operativo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. El procedimiento se efectuó mediante orden judicial, tras varios meses de investigación.

Según las autoridades, el hombre tendría un papel clave dentro de la organización criminal. Su función consistía, presuntamente, en recorrer la ciudad en motocicleta para ubicar y seguir a las víctimas después de que retiraban importantes sumas de dinero o las transportaban.

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Una vez identificadas, otros integrantes del grupo las interceptaban y, bajo amenazas con armas de fuego, les robaban el efectivo. De acuerdo con la investigación, varios de esos presuntos cómplices ya habían sido capturados en agosto de 2025.

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Las pesquisas permitieron establecer que el detenido estaría relacionado con al menos tres casos de fleteo registrados entre agosto de 2024 y enero de 2025 en los sectores de Laureles, Belén y el municipio de Envigado. En esos hechos, las víctimas habrían sido despojadas de cerca de $126 millones de pesos.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial para responder por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Entre tanto, las autoridades indicaron que las investigaciones continúan con el propósito de recopilar más elementos probatorios y avanzar en el proceso penal.

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