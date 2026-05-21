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Resumen: Un extranjero fue capturado en Provenza luego de que, según las autoridades, abordara a una adolescente de 16 años con propuestas de contenido sexual inapropiadas

Detuvieron a extranjero señalado de hacer propuesta sexual a menor en Provenza

Un ciudadano extranjero fue capturado en flagrancia en el sector de Provenza, en Medellín, luego de que presuntamente abordara a una adolescente de 16 años realizando propuestas de contenido sexual inapropiadas, según informó el alcalde Federico Gutiérrez a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la reacción de familiares de la menor, ciudadanos y unidades de la Policía Nacional permitió la detención inmediata del hombre en esta zona del suroriente de la ciudad.

Tras el procedimiento, el extranjero fue puesto a disposición de las autoridades competentes y posteriormente judicializado. Un juez legalizó la captura y le impuso medida privativa de la libertad mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que las autoridades mantendrán acciones contundentes frente a cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes en Medellín.

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Según cifras entregadas por la alcaldía, desde 2024 han sido capturados 32 ciudadanos extranjeros por delitos relacionados con explotación sexual de menores en la capital antioqueña.

Las autoridades reiteraron que continúan fortaleciendo los operativos y controles en sectores turísticos y zonas de alta afluencia de visitantes, especialmente en lugares donde se han detectado casos asociados a delitos que afectan a menores de edad.

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El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que avanzan en las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

🚨¡Otro desadaptado capturado! Un ciudadano extranjero fue capturado en flagrancia en el sector de Provenza, luego de que, según las autoridades, abordara a una adolescente de 16 años realizando propuestas de contenido sexual inapropiadas. La reacción inmediata de familiares,… pic.twitter.com/2N13GjIPtb — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 21, 2026

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