Resumen: Un hombre fue capturado el 21 de octubre en el sector La Vara, en Santa Fe de Antioquia, por presentar una licencia de tránsito falsificada de una motocicleta durante un control de la Policía de Tránsito. El documento fue incautado y el capturado quedó a disposición de la Fiscalía Seccional.

Capturado en Santa Fe de Antioquia por presentar licencia de tránsito falsa de una motocicleta

Un hombre fue capturado en el occidente de Antioquia, luego de que presentara una licencia de tránsito falsificada durante un control realizado por uniformados de la Policía Nacional. El procedimiento se cumplió en el sector La Vara, en el municipio de Santa Fe de Antioquia.

Control en la vía Dabeiba–Santa Fe de Antioquia

Los hechos ocurrieron el miércoles 21 de octubre de 2026, hacia las 11:00 de la mañana, en el sector La Vara, ubicado en el kilómetro 115 de la vía que comunica a Dabeiba con Santa Fe de Antioquia. Allí, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional adelantaban actividades de prevención, registro y control a personas y vehículos.

Durante esa labor, los policías solicitaron la documentación de una motocicleta marca Bajaj, línea Pulsar 135 LS. El hombre presentó una licencia de tránsito que, tras la revisión de los uniformados, resultó ser falsificada. Por esa razón se procedió a su captura por el delito de uso de documento falso.

Documento incautado y proceso judicial

En el procedimiento, el documento fue incautado por las autoridades. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía Seccional de Santa Fe de Antioquia, que será la encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente.

No se informó la incautación de la motocicleta: lo único retenido en este caso fue el documento presentado durante el control.

Qué es la licencia de tránsito

La licencia de tránsito es el documento que identifica un vehículo y que respalda su registro ante las autoridades de tránsito. No debe confundirse con la licencia de conducción, que es el documento que habilita a una persona para manejar. En este caso, el hecho reportado se relaciona con el primero de ellos: la licencia de tránsito correspondiente a una motocicleta.

Cuando se trata de motocicletas, los puestos de control sobre las vías permiten a las autoridades verificar que los documentos del vehículo estén vigentes y sean auténticos. Esa revisión forma parte de las actividades de registro y control que adelantan las seccionales de tránsito en las carreteras del departamento, con el propósito de prevenir delitos y de garantizar que quienes circulan lo hagan con documentación legal.

Controles en las carreteras de Antioquia

Los puestos de control sobre las vías hacen parte de las actividades de prevención, registro y control que adelantan las seccionales de tránsito, y permiten verificar que quienes circulan lo hagan con documentación legal. En este caso, fue precisamente una de esas revisiones la que permitió detectar el documento falsificado en el sector La Vara.

Presentar un documento falsificado ante una autoridad constituye un delito, más allá de las sanciones de tránsito que puedan derivarse de una infracción. Por eso, en este caso será la Fiscalía Seccional la que determine los pasos a seguir en el proceso judicial contra el capturado.

La captura se suma a los procedimientos que la Policía Nacional adelanta en las vías del departamento, donde los uniformados revisan tanto a las personas como a los vehículos que transitan por los puntos de control.

Recomendaciones para los conductores

Portar siempre los documentos del vehículo y verificar que sean los originales emitidos por las autoridades competentes.

Evitar adquirir documentos por fuera de los canales oficiales, pues presentarlos ante una autoridad puede conllevar una captura.

Atender los requerimientos de los uniformados en los puntos de control y presentar la documentación cuando les sea solicitada.

Con este procedimiento, las autoridades buscan reforzar los controles sobre las vías del departamento y desestimular el uso de documentos adulterados en los vehículos que circulan por Antioquia.

Foto: Policía Antioquia

Lea también: Intentó reclamar un carro inmovilizado con documentos falsos y terminó capturado en Medellín

También te puede interesar: ¡Muy ‘pillo’! Lo capturaron en Sabaneta con un documento falso