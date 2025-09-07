Resumen: Un hombre de 39 años conocido como alias “Jota” fue capturado en Medellín, señalado de ser un cabecilla criminal que controlaba rutas de narcotráfico desde la Costa Caribe hacia Europa. El detenido, que se movilizaba en un vehículo blindado, tenía nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación y contaba con un amplio prontuario que incluye delitos como homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes. Su arresto se dio en el marco de un operativo policial más amplio que resultó en la captura de otras 15 personas.

Capturado en Medellín alias ‘Jota’, el capo que enviaba cocaína a Europa desde la Costa Caribe

En un operativo de inteligencia en el exclusivo sector de El Poblado, la Policía de Medellín capturó a alias ‘Jota’, de 39 años, un individuo con un largo historial delictivo. Se le identifica como el principal cabecilla de la banda criminal El Coco, una organización con presuntos vínculos a la estructura criminal de Robledo.

Al momento de la detención, el hombre se movilizaba en un vehículo blindado, lo que sugiere el nivel de riesgo y la importancia del criminal.

La captura de ‘Jota’ representa un golpe significativo a las redes de narcotráfico en la región. Según las autoridades, este hombre controlaba una importante ruta de envío de cocaína desde las ciudades de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta hacia Holanda, Bélgica y el Reino Unido.

Las investigaciones indican que para llevar a cabo sus operaciones, ‘Jota’ había establecido alianzas con otras organizaciones criminales, incluyendo a un narcotraficante conocido como ‘Paty Paty’ y al temido Cártel de Jalisco Nueva Generación de México.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, confirmó que la detención fue posible gracias a un meticuloso trabajo de inteligencia. El funcionario recordó que ‘Jota’ ya había sido procesado en 2018 por delitos graves como concierto para delinquir, homicidio, extorsión y uso de documento falso.

A pesar de haber recuperado su libertad en 2022, regresó al mundo del crimen. El capturado también cuenta con antecedentes por hurto, tráfico de estupefacientes y lesiones personales.

La detención de alias ‘Jota’ fue parte de una operación más amplia que se desarrolló en varios barrios de la ciudad, como Castilla, Belén y Laureles, y que culminó con un total de 15 personas capturadas.

Como parte del operativo, se incautaron dos armas de fuego y más de 1.500 dosis de estupefacientes. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía para enfrentar los nuevos cargos.