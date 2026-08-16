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Resumen: Un hombre de 62 años fue capturado por la Policía en el barrio Cristo Rey de Medellín tras ser acusado de acceder carnalmente de forma abusiva a una niña de ocho años, quien permanecía en su vivienda bajo el cuidado de su esposa. La detención se logró gracias a una orden judicial impulsada por la Unidad de Investigación Criminal, la cual documentó tres episodios ocurridos en junio de 2026, en un caso que el secretario de Seguridad, Manuel Villa, rechazó enfáticamente al asegurar que perseguirán con todo el peso de la ley a quienes atenten contra los menores de la ciudad.

Capturado en Guayabal hombre de 62 años por presunto abuso reiterado contra una niña de 8 años

Un hombre de 62 años fue capturado en Medellín dentro de una investigación por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, relacionado con una niña de ocho años.

La detención se realizó en vía pública, en el barrio Cristo Rey, de la comuna Guayabal, luego de que un juez emitiera una orden de captura a partir de las actuaciones adelantadas durante la investigación.

Según la información entregada por las autoridades, los hechos investigados habrían ocurrido durante junio de 2026. La menor permanecía bajo el cuidado de la esposa del hombre señalado.

Las pesquisas permitieron documentar tres episodios que hacen parte del proceso y que posteriormente fueron tenidos en cuenta para solicitar la orden judicial.

La denuncia dio inicio a las investigaciones

El caso comenzó a ser investigado después de que las autoridades conocieran una denuncia relacionada con la menor.

A partir de ese momento, la Unidad de Investigación Criminal recopiló información y adelantó las labores necesarias para documentar los hechos.

Dentro de las pesquisas fueron establecidos tres episodios que, de acuerdo con la información conocida, habrían ocurrido en la vivienda del hombre investigado.

Con los elementos reunidos durante el proceso, se realizaron las actuaciones correspondientes ante un juez para solicitar la orden de captura.

Una vez emitida la decisión judicial, las autoridades continuaron con las labores para ubicar al señalado, hasta que finalmente fue localizado en el barrio Cristo Rey.

La menor tiene ocho años

La víctima es una niña de ocho años que, según lo establecido durante la investigación, se encontraba bajo el cuidado de la esposa del hombre capturado.

Los hechos que son materia de investigación fueron ubicados temporalmente en junio de este año.

Las autoridades no han entregado detalles sobre las circunstancias específicas de los tres episodios ni información que permita identificar a la menor.

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Captura en el barrio Cristo Rey

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá hizo efectiva la captura del hombre en una vía pública del barrio Cristo Rey.

Tras el procedimiento, el detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso relacionado con el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

La captura se produjo luego de la orden emitida por un juez, tras la recopilación de información realizada durante las pesquisas.

A partir de ahora, el proceso deberá avanzar ante las autoridades competentes, que serán las encargadas de determinar la responsabilidad del señalado frente a los hechos investigados.

Manuel Villa habló sobre el caso

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, se refirió a la captura y destacó el trabajo realizado por las autoridades.

El funcionario reiteró que se adelantarán las acciones necesarias frente a quienes sean señalados de atentar contra la integridad de los menores.

“Quien atente contra la integridad de un menor sabe que lo vamos a buscar hasta llevarlo a la justicia para que pague por haberse metido con quienes para nosotros son intocables, nuestros niños y nuestras niñas de Medellín”, afirmó Villa.

El secretario también confirmó que la investigación permitió establecer que los hechos habrían ocurrido durante junio de 2026 y que la niña permanecía bajo el cuidado de la esposa del capturado.

Por ahora, el hombre permanece vinculado al proceso judicial por los tres hechos investigados. La justicia deberá determinar su responsabilidad frente a los señalamientos que dieron origen a la orden de captura.