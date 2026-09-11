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Resumen: El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que el responsable de la brutal agresión ocurrida el pasado 5 de septiembre ya está en manos de las autoridades. El sujeto se encuentra en audiencia de imputación de cargos.

«Capturado el salvaje»: alcalde Galán confirma la detención del hombre que agredió a vigilante en Modelia

Minuto30.com .- El hombre señalado de protagonizar un violento ataque contra un guarda de seguridad en el barrio Modelia (localidad de Fontibón) fue finalmente capturado. Así lo confirmó este viernes el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien a través de sus redes sociales calificó al agresor como un «salvaje».

La detención del individuo fue el resultado de un operativo articulado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad del Distrito, quienes le seguían la pista tras los hechos registrados el pasado 5 de septiembre.

Un historial de violencia

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De acuerdo con la información revelada por el mandatario capitalino, el ataque contra el trabajador de seguridad privada no sería el único conflicto legal del detenido. Las autoridades confirmaron que el sujeto también estaría involucrado en graves amenazas contra otro ciudadano.

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Debido a este antecedente de intimidación, el hombre ya se encontraba cobijado con una medida de aseguramiento, lo que facilitó el cerco judicial en su contra.

A responder por el ataque

Tras materializarse su captura, el agresor fue puesto a disposición de la justicia de manera inmediata. «En este momento se adelanta la audiencia en la que la Fiscalía le imputará los hechos relacionados con la agresión contra el guarda de seguridad», detalló Galán.

Se espera que al finalizar la diligencia judicial, un juez de control de garantías defina los nuevos delitos a imputar y las medidas restrictivas de la libertad que deberá cumplir el procesado por este caso de intolerancia que causó indignación en la capital.