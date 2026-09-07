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Resumen: Un vigilante fue víctima de una violenta agresión en Bogotá, luego de ser atacado con un objeto contundente mientras se encontraba cerca de su puesto de trabajo. El hecho quedó registrado en video y, según las imágenes, el responsable habría revisado sus pertenencias y escapado con varios objetos. Las autoridades recopilan material de cámaras de seguridad para identificar al agresor y esclarecer las circunstancias del caso.

¡Lo dejaron inconsciente! Vigilante fue atacado con una piedra en medio de un robo en Bogotá

El trabajador fue golpeado en la cabeza mientras se encontraba cerca de su puesto de vigilancia. Las imágenes muestran que el agresor habría tomado varias de sus pertenencias antes de escapar.

Un vigilante fue víctima de una agresión durante un presunto hurto en Bogotá, un hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad y que es materia de investigación.

En las imágenes se observa al trabajador cerca de una caseta de vigilancia cuando un hombre se acerca y lo golpea en la cabeza con un objeto que aparenta ser una piedra. Tras el impacto, el vigilante cayó al suelo y quedó inconsciente.

El registro muestra además que el señalado agresor habría regresado hacia la víctima y utilizado nuevamente la piedra para golpearlo. Después, revisó sus pertenencias, tomó algunos objetos y abandonó el lugar. Según las publicaciones difundidas, también habría hurtado una bicicleta.

Una discusión habría precedido el ataque

De acuerdo con el video, antes de la agresión se habría presentado una discusión entre el vigilante y el hombre señalado de atacarlo. Posteriormente, el trabajador regresó hacia su puesto y el sujeto lo siguió.

La grabación no tiene audio, por lo que no permite establecer qué se dijeron ni determinar el motivo de la confrontación. Tampoco permite identificar por sí sola al responsable.

Hay versiones diferentes sobre la fecha y el lugar

El caso volvió a circular en redes sociales este domingo 7 de septiembre, aunque una de las publicaciones ubica los hechos el 17 de agosto, cerca de la carrera 28A con calle 51, en el barrio Nicolás de Federmán.

Sin embargo, un reporte de la Policía citado en la información disponible señala un caso ocurrido el 5 de septiembre en el barrio Modelia, localidad de Fontibón. Según ese informe, una patrulla fue alertada sobre una persona lesionada en vía pública y encontró a un ciudadano con una herida en la cabeza.

#BOGOTÁ. Nos envían: "Por favor #difundir para dar con el paradero de este individuo. El pasado 05SEP, el señor Ricardo Rodríguez (mayor de 60 años) fue víctima de un violento atraco. Un sujeto lo golpeó con una roca en la cabeza para robarle su bicicleta y varias pertenencias… https://t.co/4eCIEwxUzL pic.twitter.com/jivLwUNrBd — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 7, 2026

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La información entregada a los uniformados indicaba que el hombre habría sido agredido con un objeto contundente durante un intento de hurto.

Por estas diferencias, la fecha y el punto exacto del hecho deben ser establecidos oficialmente antes de presentar ambas versiones como un mismo caso.

No se conoce el estado de salud del vigilante

Tras la agresión, el trabajador fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Sin embargo, no se conoce públicamente un diagnóstico sobre la gravedad de sus lesiones ni cómo ha evolucionado.

Tampoco se ha confirmado si presentó una denuncia formal o si recibió una valoración de Medicina Legal.

En redes sociales, algunas publicaciones identificaron a la víctima como Ricardo Rodríguez y señalaron que sería un hombre mayor de 60 años. También se afirmó que permanece en el Hospital de Kennedy y que su estado de salud sería delicado.

Autoridades buscan al responsable

La Policía adelanta labores investigativas para establecer la identidad del hombre que aparece en las imágenes. Para ello, recopila material de las cámaras de seguridad del sector, que podría ayudar a reconstruir sus movimientos antes y después de la agresión.

También se busca determinar cuáles pertenencias fueron hurtadas y establecer las circunstancias exactas del ataque.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la captura del señalado responsable.

Mientras avanza la investigación, las autoridades deberán verificar las imágenes y demás elementos disponibles antes de atribuir formalmente responsabilidades por los hechos.