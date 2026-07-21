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Resumen: Un colombiano con notificación roja de Interpol fue capturado en el aeropuerto El Dorado por un proceso relacionado con tráfico de estupefacientes en España.

Interpol lo esperaba: capturan en Bogotá a prófugo solicitado por España

Un ciudadano colombiano requerido por la justicia de España fue capturado en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, luego de que las autoridades hicieran efectiva una notificación roja de Interpol que pesaba en su contra por un proceso relacionado con tráfico de estupefacientes.

El procedimiento fue adelantado por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), en coordinación con Interpol, cuando Marlon Steeven ingresaba al país en un vuelo internacional. La acción permitió materializar la orden de captura sin que se presentaran incidentes.

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De acuerdo con la investigación que adelantan las autoridades españolas, el detenido sería presunto integrante de una organización dedicada al tráfico de ketamina en la ciudad de Zaragoza.

Según el expediente judicial, la sustancia era fraccionada en dosis para su posterior distribución y comercialización en diferentes sectores de esa población.

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La Policía informó que la captura fue posible gracias a un trabajo coordinado entre Colombia y España, que incluyó labores de inteligencia, verificación de información, manejo de fuentes humanas e intercambio de datos entre los organismos de investigación de ambos países.

Estas acciones permitieron establecer el momento en que el requerido ingresaría al territorio colombiano en el aeropuerto El Dorado y ejecutar la orden internacional.

Tras su detención, el colombiano quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el procedimiento correspondiente para atender el requerimiento judicial del Reino de España.

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