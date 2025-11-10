Cayó alias ‘Jamario’, el cerebro financiero que extorsionaba comerciantes en el Occidente antioqueño

Resumen: La Policía capturó en Medellín a alias Jamario, cabecilla financiero que extorsionaba comerciantes en el occidente antioqueño. Exigía sumas de hasta $100 millones mensuales.

La Policía Nacional en Antioquia, a través del GAULA Departamental, logró en Medellín la captura de alias Jamario, señalado como el cerebro financiero de una estructura criminal que extorsionaba a comerciantes y residentes en los municipios de Cañasgordas, Buriticá y Giraldo, en el occidente y suroeste antioqueño.

De acuerdo con las autoridades, alias Jamario llevaba cerca de nueve años al servicio de economías ilícitas y era responsable de coordinar cobros extorsivos que iban desde cinco hasta cien millones de pesos mensuales, utilizando amenazas y presiones que mantenían en zozobra a la comunidad.

El operativo, ejecutado bajo orden judicial, fue el resultado de un trabajo de inteligencia que lo catalogó como un objetivo de alto valor dentro del Sistema de Inteligencia Policial 2025. La orden se cumplió por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión.

El capturado registra antecedentes por violencia contra servidor público, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas de fuego y financiación de actividades ilícitas, lo que evidencia su papel determinante dentro de las redes de financiación criminal que afectan la seguridad rural y el comercio formal.

Según el coronel comandante del Departamento de Policía Antioquia, este resultado representa un golpe contundente contra las estructuras extorsivas que buscan lucrarse del miedo.

La institución reafirmó su compromiso con la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y anunció que continuará desplegando operaciones para neutralizar las fuentes de financiación del crimen organizado en el departamento.

