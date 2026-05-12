Resumen: Las autoridades capturaron a un hombre señalado de dirigir una banda criminal dedicada a robos y extorsiones en municipios del Oriente antioqueño.

Amarraban familias y vaciaban cuentas: cayó alias ‘Giova’, jefe de la banda que sembraba miedo en el Oriente antioqueño

En medio de un operativo desarrollado en el Oriente antioqueño, las autoridades capturaron a alias ‘Giova’, un hombre investigado por su presunta participación en una banda criminal señalada de cometer robos de alto impacto en zonas rurales de varios municipios de la subregión.

El procedimiento fue adelantado por unidades del Gaula Militar Oriente junto con agentes del CTI de la Fiscalía, quienes ejecutaron una orden judicial contra Giovanni Andrés, conocido con el alias de ‘Giova’.

Según las investigaciones, el capturado sería uno de los supuestos coordinadores de una estructura dedicada a asaltos extorsivos en sectores rurales de Rionegro, Guarne y La Ceja.

Las autoridades sostienen que la banda criminal operaba principalmente durante la noche, cuando sus integrantes irrumpían en viviendas y fincas para someter a los ocupantes mediante amenazas con armas. Los delincuentes, al parecer, retenían a las víctimas mientras saqueaban los inmuebles y exigían dinero en efectivo.

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La investigación también permitió establecer que algunos afectados habrían sido obligados a desbloquear celulares y realizar movimientos bancarios desde aplicaciones digitales y plataformas de criptomonedas bajo presión de los agresores.

Los organismos judiciales indicaron que el capturado venía siendo seguido desde hace varios meses por su posible relación con múltiples denuncias de robos ocurridos en el Oriente antioqueño.

La operación hace parte de una ofensiva enfocada en desarticular grupos dedicados a delitos contra el patrimonio económico en esta zona del departamento.

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