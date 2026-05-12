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Resumen: Autoridades capturaron a 13 presuntos integrantes de la banda ‘La Virgen’, señalada de actividades de microtráfico en la comuna 6 de Cali.

Caen integrantes de la banda ‘La Virgen’, señalada de vender droga cerca de colegios y parques en Cali

En medio de una operación adelantada por la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, las autoridades anunciaron la desarticulación de una estructura delincuencial señalada de dinamizar actividades de microtráfico en varios sectores del norte de Cali.

El procedimiento se desarrolló en el barrio Floralia, ubicado en la comuna 6 de la capital vallecaucana, donde fueron ejecutadas 15 diligencias de allanamiento luego de más de un año de investigaciones y seguimientos judiciales.

Como resultado de la ofensiva, fueron capturadas 13 personas, de las cuales 12 eran requeridas mediante orden judicial y una más fue detenida en flagrancia.

De acuerdo con las autoridades, la organización conocida como ‘La Virgen’ presuntamente utilizaba espacios cercanos a instituciones educativas, parques y escenarios deportivos para la venta de sustancias ilícitas, situación que, según la investigación, afectaba entornos frecuentados por menores de edad.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Miguel’, señalado por los investigadores como uno de los principales dinamizadores de las actividades de microtráfico en la zona.

Según el reporte oficial, el hombre contaba con antecedentes judiciales relacionados con homicidio y porte ilegal de armas, y recientemente había recuperado su libertad tras permanecer en prisión.

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Las autoridades indicaron que la estructura obtenía ingresos ilícitos cercanos a los $140 millones de pesos mensuales mediante la comercialización de marihuana y base de cocaína. Además, la presencia del grupo habría generado confrontaciones con otras organizaciones por el control territorial del expendio de drogas en la comuna.

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Durante los allanamientos también fueron incautados un revólver, proveedores para armas traumáticas, teléfonos celulares, dinero en efectivo y cerca de mil dosis de sustancias estupefacientes, además de elementos utilizados para el almacenamiento y distribución de droga.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por delitos relacionados con concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Posteriormente, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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