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    ¡Lo cogieron haciendo ‘pesitas’ en El Poblado! Cayó alias ‘Gillani’, buscado por tráfico de armas y drogas

    Alias ‘Gillani’ fue ubicado y capturado en Medellín tras una operación entre la Policía, Interpol y agencias internacionales.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Lo cogieron haciendo 'pesitas' en El Poblado! Cayó alias 'Gillani', buscado por tráfico de armas y drogas
    Capturas del video de X @FicoGutierrez.
    ¡Lo cogieron haciendo ‘pesitas’ en El Poblado! Cayó alias ‘Gillani’, buscado por tráfico de armas y drogas

    Resumen: Alias 'Gillani' fue capturado en Medellín en una operación conjunta con Interpol y agencias internacionales. Era requerido por Estados Unidos y buscado por Canadá.

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    La captura de alias ‘Gillani’ en Medellín fue confirmada por el alcalde Federico Gutiérrez, quien aseguró que la ciudad «no es refugio de criminales.

    El procedimiento fue realizado en una operación conjunta entre la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, Interpol y agencias internacionales.

    De acuerdo con la información divulgada por el mandatario a través de su cuenta en ‘X’, alias ‘Gillani’ es un ciudadano canadiense requerido por las autoridades de Estados Unidos y Canadá, por su presunta participación en una red dedicada al tráfico internacional de drogas y armas.

    Según la información conocida, habría ingresado a Colombia utilizando documentos falsos y enfrentaba cargos por la presunta conspiración para traficar más de 100 armas de fuego entre Estados Unidos y Canadá.

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    Federico Gutiérrez destacó que el resultado operativo fue posible gracias al trabajo coordinado entre las autoridades colombianas y organismos internacionales, con el objetivo de combatir las estructuras criminales transnacionales que buscan operar o esconderse en el país.

    «Medellín no es refugio de criminales», escribió el alcalde al referirse a la captura de alias ‘Gillani’, al tiempo que reiteró que la administración continuará fortaleciendo la cooperación con entidades nacionales e internacionales para ubicar y judicializar a personas vinculadas con organizaciones delictivas.

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    El mandatario también aseguró que en la capital antioqueña existe un trabajo permanente basado en la autoridad, la inteligencia y la cooperación entre instituciones para impedir que integrantes de redes criminales internacionales encuentren en la ciudad un lugar para ocultarse o continuar con actividades ilícitas.

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