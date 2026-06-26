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    ¡Se le acabó el escondite! Cayó el sujeto que abusó de dos niñas de su propia familia en Cundinamarca

    La Policía de Cundinamarca capturó en el Tolima a un hombre investigado por el abuso sexual de dos menores de edad en Guayabal de Síquima.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se le acabó el escondite! Cayó el sujeto que abusó de dos niñas de su propia familia en Cundinamarca
    Foto de Policía Nacional.
    ¡Se le acabó el escondite! Cayó el sujeto que abusó de dos niñas de su propia familia en Cundinamarca

    Resumen: La Policía de Cundinamarca capturó en el Tolima a un hombre investigado por el abuso sexual de dos menores de edad en Guayabal de Síquima.

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    En las últimas horas, uniformados de la Policía Nacional lograron la ubicación y captura de un ciudadano señalado de cometer graves actos de violencia sexual contra dos menores de edad.

    Aunque las indagaciones iniciales se desarrollaron de manera rigurosa en territorio cundinamarqués, el presunto agresor había huido hacia una región vecina con el fin de evadir la justicia, terminando finalmente con su escondite en el casco urbano del municipio de Mariquita, en el norte del Tolima.

    Durante varios meses consecutivos, los investigadores recolectaron testimonios clave, análisis técnicos y evidencias físicas que permitieron demostrar ante la Fiscalía la presunta autoría del sospechoso en estos crímenes.

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    Con este robusto material probatorio debidamente validado, una autoridad judicial emitió la respectiva orden de captura por los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, truncando así los planes de fuga del procesado.

    De acuerdo con el expediente oficial del caso, los aberrantes hechos investigados ocurrieron entre los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 en la jurisdicción del municipio de Guayabal de Síquima, Cundinamarca.

    En esa localidad, el capturado presuntamente se valió de su extrema cercanía y de un vínculo familiar directo con las víctimas para doblegar su seguridad y vulnerar la integridad de las dos pequeñas, quienes tienen apenas 6 y 9 años de edad.

    Al ser presentado en las audiencias concentradas ante los tribunales, un juez de control de garantías avaló el procedimiento y le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario de forma inmediata.

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