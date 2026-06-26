Resumen: María del Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, vivió un momento de angustia tras ser víctima de un robo mientras acompañaba a la Selección Colombia en el Mundial que se disputa en México. El hurto de su celular también le impidió acceder temporalmente a su cuenta de Instagram, aunque posteriormente logró recuperar el perfil. Hasta el momento, no se conocen detalles sobre cómo ocurrió el hecho.

¡Ni en el Mundial se salvó! Mamá de James Rodríguez fue víctima de robo en México

La estadía de María del Pilar Rubio en México para acompañar a la Selección Colombia durante la Copa Mundial tuvo un inesperado contratiempo. La madre de James Rodríguez confirmó que fue víctima del robo de su teléfono celular, una situación que además le impidió acceder temporalmente a su cuenta de Instagram.

La información comenzó a circular luego de que el periodista César Sumoza publicara en sus redes sociales que la familiar del capitán de la ‘Tricolor’ había sufrido el hurto del dispositivo móvil mientras permanecía en territorio mexicano siguiendo el campeonato. Según indicó, la pérdida del celular también provocó inconvenientes para ingresar a una de sus principales redes sociales.

El hecho rápidamente despertó la atención de los seguidores del futbolista colombiano, quienes comenzaron a preguntar por el estado de María del Pilar y por lo sucedido durante su permanencia en una de las sedes del Mundial.

María del Pilar explicó lo ocurrido

Tras conocerse la información, la propia María del Pilar Rubio entregó detalles sobre lo sucedido mediante una nota de voz, publicada por en la que confirmó el robo y explicó que ya había logrado reemplazar el equipo hurtado.

«Como te parece que ayer me robaron el celular. Hoy ya lo compré y cuando se me restauraron todas las aplicaciones, menos el Instagram, no he podido entrar», expresó.

De acuerdo con su relato, la mayoría de las aplicaciones que utilizaba pudieron recuperarse luego de configurar el nuevo dispositivo. Sin embargo, el acceso a su cuenta de Instagram seguía presentando inconvenientes en ese momento, situación que la obligó a buscar alternativas para recuperar el perfil.

Hasta ahora no se conocen detalles sobre cómo ocurrió el robo, el lugar exacto donde se registró el hecho ni las circunstancias en las que desapareció el teléfono. Tampoco se ha informado si existe una denuncia formal o si las autoridades mexicanas adelantan alguna investigación relacionada con el caso.

Al parecer recuperó su cuenta de Instagram

Aunque inicialmente no podía ingresar a su perfil, posteriormente comenzaron a aparecer nuevas publicaciones desde la cuenta oficial de María del Pilar Rubio, lo que hace pensar que finalmente logró recuperar el acceso.

Entre las publicaciones más recientes se observan mensajes relacionados con la emergencia que atraviesa Venezuela tras los fuertes sismos registrados el pasado 24 de junio, además de información difundida para apoyar la búsqueda de personas desaparecidas y compartir mensajes de solidaridad con los afectados.

María del Pilar Rubio permanece en México acompañando a la Selección Colombia en la Copa del Mundo, como lo ha hecho en diferentes competencias internacionales, brindando apoyo al combinado nacional y siguiendo de cerca la participación del volante colombiano.

Por ahora, el episodio quedó como un inconveniente personal que generó gran repercusión entre los aficionados de la ‘Tricolor’, especialmente por haberse presentado en medio del evento deportivo más importante del fútbol mundial.