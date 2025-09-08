¡Capturadas en flagrancia! Ejército y Policía desmantelan célula del Clan del Golfo en Tarazá

En una operación conjunta, soldados del Gaula Militar Bajo Cauca del Ejército Nacional y la Seccional de Investigación Criminal y Judicial de la Policía lograron la captura de dos mujeres, presuntas integrantes de la subestructura Julio César Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. La acción tuvo lugar en el corregimiento El Doce, municipio de Tarazá.

Las detenciones se llevaron a cabo durante diligencias de registro y allanamiento en tres inmuebles, donde las autoridades incautaron una pistola, dos escopetas, un arma de fuego artesanal de doble cañón, munición calibre 9 mm y más de 11 millones de pesos en efectivo.

Entre las capturadas se encuentra alias ‘la Mona’, quien al parecer se desempeñaba como segunda cabecilla del componente criminal focalizado de la subestructura. Se presume que ambas mujeres eran responsables de cobros de extorsiones y otras rentas ilícitas en los corregimientos de El Doce y Barro Blanco.

Esta operación representa un golpe contundente a la estructura urbana y financiera del Clan del Golfo, lo que contribuye a mitigar la extorsión y los desplazamientos forzados en la región del Bajo Cauca antioqueño.

Las detenidas y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía para el respectivo proceso judicial.