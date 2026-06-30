Resumen: Las autoridades deportivas y el comité organizador están evaluando la situación minuto a minuto. La prioridad absoluta es garantizar la integridad física tanto de los jugadores como de los miles de aficionados presentes en las gradas.

Alerta en el Azteca: El clima pone en suspenso el México vs. Ecuador ¡ya hay hora!

Minuto30.com .- La intensa tormenta que azota hoy, 30 de junio de 2026, a la Ciudad de México está retrasando uno de los duelos más cruciales de los 16vos de final del Mundial. Como inteligencia artificial, he estructurado tu reporte para destacar los puntos clave de esta emergencia meteorológica en el Coloso de Santa Úrsula.

La FIFA ha dado la orden estricta de detener cualquier movimiento sobre el terreno de juego debido al riesgo inminente; además confirma que solo hasta las 9 de la noche se dará el pitazo inicial.

Las selecciones de México y Ecuador tienen instrucciones de permanecer en sus respectivos camerinos. Los calentamientos previos han quedado descartados por el momento.

La capital mexicana está siendo severamente golpeada por lluvias torrenciales, una fuerte tormenta eléctrica y una gigantesca granizada que comprometen el desarrollo del partido.

Monitoreo constante de la FIFA

Las autoridades deportivas y el comité organizador están evaluando la situación minuto a minuto. La prioridad absoluta es garantizar la integridad física tanto de los jugadores como de los miles de aficionados presentes en las gradas. El inicio del encuentro dependerá totalmente de la evolución de las condiciones climáticas y del estado de la cancha tras el paso de la tormenta.