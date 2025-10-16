Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Indignación en Rionegro! Atacaron a operario de aseo por llamarles la atención por la basura

Un hecho de violencia contra un operario de aseo generó rechazo en el municipio de Rionegro, Antioquia. El trabajador fue atacado por tres hombres luego de presuntamente llamarles la atención por arrojar basura en un lugar inadecuado.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Rionegro, el operario cumplía con su labor cuando fue abordado y golpeado con tal brutalidad que terminó con fracturas y pérdida de piezas dentales.

Tras el ataque, las autoridades activaron un plan de búsqueda con apoyo de las cámaras de seguridad del municipio, lo que permitió la rápida ubicación y captura de los agresores.

“La persona agredida solo cumplía con su deber. Al requerir a tres ciudadanos por la disposición inadecuada de residuos, fue atacado de forma violenta, recibiendo graves lesiones”, declaró Carolina Tejada, secretaria de Gobierno.

La alcaldía de Rionegro rechazó enérgicamente este acto y expresó su solidaridad con el trabajador, quien continúa bajo acompañamiento médico y psicológico.

“Rechazamos cualquier forma de violencia contra quienes prestan un servicio esencial para mantener limpia y ordenada la ciudad. Exigimos justicia y sanciones ejemplares”, señaló el comunicado oficial.

Las autoridades recordaron la importancia del respeto hacia los trabajadores de aseo, resaltando que su labor es fundamental para la salud pública y la convivencia ciudadana.

Asimismo, invitaron a los habitantes a denunciar cualquier acto de agresión o irrespeto hacia los funcionarios encargados del servicio.

