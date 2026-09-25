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Resumen: Aunque las autoridades han pedido ahorrar agua y energía por la baja disponibilidad de recursos, Medellín mantendrá sus tradicionales alumbrados navideños, según confirmó el alcalde Federico Gutiérrez

¡Se prenden sí o sí! Fico confirma qué pasará con los alumbrados de Medellín

La reducción en los niveles de los embalses y las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño han llevado a las autoridades a insistir en el uso responsable del agua y la energía. En medio de este panorama, surgió la pregunta sobre si Medellín modificaría su tradicional alumbrado navideño.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que el espectáculo se mantendrá durante la temporada decembrina, aunque señaló que la alcaldía tendrá en cuenta las condiciones energéticas que atraviese el país.

“Lo único que les puedo decir es que vamos a ser responsables con el momento que vamos viviendo con la ciudad”, afirmó el mandatario, quien además explicó que la elaboración de los elementos del alumbrado se desarrolla durante todo el año y que estos se encuentran prácticamente listos.

De acuerdo con información de EPM, el consumo energético de toda la instalación durante los cerca de 46 días que permanecen encendidos representa una proporción mínima frente al consumo total de Medellín. La empresa estimó que equivale aproximadamente a entre 11 minutos y una hora del consumo energético total de la ciudad.

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Gutiérrez también destacó que el montaje utiliza tecnología LED, caracterizada por un menor consumo de energía. Cada temporada se instalan cerca de 8 millones de bombillas y alrededor de 600 kilómetros de manguera luminosa.

Además del impacto cultural y turístico, los alumbrados representan una actividad importante para la economía local. Para la temporada anterior, las autoridades estimaron la llegada de cerca de 400.000 visitantes provenientes de otras regiones, con una inyección económica superior a los $600.000 millones relacionada con comercio, hospedaje y transporte público.

La Alcaldía indicó que, de cara al montaje, se evaluarán las condiciones energéticas del país para adoptar las medidas que sean necesarias.

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