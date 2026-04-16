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    Envían a la cárcel a hombre por realizar tocamientos a menor en plena calle, Cundinamarca

    Un hombre terminó capturado y enviado a prisión tras un hecho que generó reacción inmediata de los vecinos en Sibaté.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Envían a la cárcel a hombre por realizar tocamientos a menor en plena calle, Cundinamarca
    Captura y foto de cortesía Policía Nacional.
    Envían a la cárcel a hombre por realizar tocamientos a menor en plena calle, Cundinamarca

    Resumen: Hombre fue enviado a prisión por tocamientos a una menor en Sibaté tras ser capturado en flagrancia por la comunidad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un caso de tocamientos a una menor de edad en vía pública generó rechazo en el municipio de Sibaté, Cundinamarca, luego de que un hombre de 24 años fuera enviado a prisión por decisión de un juez de control de garantías tras ser capturado en flagrancia.

    De acuerdo con la Policía Nacional de Colombia, los hechos se registraron en un sector del barrio Pablo Neruda, donde el señalado habría interceptado a una adolescente de 13 años mientras se movilizaba en motocicleta.

    Según el reporte, el hombre habría aprovechado un tramo con baja presencia de personas para acercarse a la menor y realizarle tocamientos indebidos.

    La situación fue advertida por residentes del sector, quienes reaccionaron de inmediato al notar lo ocurrido. Varios vecinos rodearon al motociclista, lo retuvieron y alertaron a las autoridades, lo que permitió su captura en flagrancia antes de que pudiera huir del lugar.

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    Posteriormente, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía y presentado ante un juez de control de garantías. En las últimas horas, el despacho judicial determinó imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

    Las autoridades destacaron la rápida reacción de la comunidad y reiteraron el llamado a denunciar cualquier situación que afecte la integridad de niños, niñas y adolescentes. El caso continúa en etapa de investigación.

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