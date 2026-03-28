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    Cayó por robar carro a punta de cuchillo en Bogotá: lo capturaron tras una rápida persecución

    Capturado un joven de 22 años por robar un vehículo en Bogotá. La Policía recuperó el carro y las pertenencias de la víctima.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Cayó por robar carro a punta de cuchillo en Bogotá: lo capturaron tras una rápida persecución
    Captura del video de redes sociales.
    Cayó por robar carro a punta de cuchillo en Bogotá: lo capturaron tras una rápida persecución

    Resumen: Policía capturó a un joven tras robar un vehículo en Bogotá y logró recuperar el automotor y pertenencias.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo permitió a la Policía Metropolitana de Bogotá capturar a un joven de 22 años señalado de participar en el hurto de un vehículo particular en la capital del país.

    Los hechos se originaron en la localidad de Engativá, donde la víctima fue intimidada con un arma cortopunzante y despojada de su automotor. Tras el robo, el afectado alertó a uniformados que realizaban patrullajes en el barrio San Fernando, en Barrios Unidos, lo que permitió activar un plan candado para ubicar al responsable.

    Lea también: Capturan a dos implicados en ‘paseo millonario’ contra Diana Ospina en Bogotá

    Gracias a la rápida reacción de las autoridades y al apoyo de la comunidad, el vehículo fue interceptado en inmediaciones de la calle 68 con carrera 68.

    En el procedimiento fue capturado el presunto implicado, quien tenía en su poder un arma cortopunzante que, según las autoridades, habría sido utilizada durante el asalto.

    Además del automotor, los uniformados lograron recuperar el celular de la víctima y otros objetos personales que habían sido hurtados momentos antes.

    El detenido fue dejado a disposición de la autoridad competente y deberá responder por el delito de hurto, mientras que el vehículo fue devuelto a su propietario pocas horas después del hecho.

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