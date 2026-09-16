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Resumen: Alcaldía de Mosquera confirmó captura en Fontibón del presunto responsable de desaparición de Ana Lucía González, 9 años. La menor fue hallada sin vida en alcantarilla en Ciudad Bolívar. Caso en manos de Policía Judicial.

Capturaron en Fontibón a presunto responsable de muerte de niña de 9 años

Las autoridades confirmaron la captura en la localidad de Fontibón, en Bogotá, del presunto responsable de la desaparición de Ana Lucía, una niña de 9 años reportada como desaparecida desde el martes 15 de septiembre en ese municipio de Cundinamarca.

De acuerdo con el comunicado, las labores de las autoridades permitieron identificar al sujeto y ubicar el cuerpo sin vida de la menor dentro de una alcantarilla en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital.

La alcaldía informó que desde el primer momento en que se conoció la desaparición se activaron todas las labores de búsqueda a través del Mecanismo de Búsqueda Urgente, en el marco de la Alerta Rosa.

“Mediante el sistema de vigilancia dispuesto en el sector de Porvenir Río se logró individualizar al responsable de la desaparición y establecer su ruta de acción en articulación con las autoridades de la localidad de Fontibón, en Bogotá”, precisó el comunicado oficial.

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Según el contexto entregado, las cámaras de Porvenir Río fueron clave para identificar al sospechoso y rastrear su ruta hacia Bogotá. En un operativo conjunto entre la Alcaldía de Mosquera, la Policía de Bogotá y unidades judiciales se logró la captura.

“La Administración Municipal reitera su compromiso con la protección de la niñez y la familia, y su total colaboración con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, añadió la entidad.

El caso quedó en manos de la Policía Judicial de Bogotá para el proceso de investigación y judicialización.

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