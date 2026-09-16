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Resumen: En la madrugada de este miércoles 16 de septiembre, se conocidó de un violento homicidio con arma cortopunzante en la vereda El Progreso de Itagüí. La víctima sufrió múltiples heridas, incluyendo una puñalada letal a la altura del corazón.

Misterioso crimen en Itagüí: asesinan de múltiples puñaladas a un hombre conocido como alias «Vicky»

Minuto30.com .- La violencia cobró una nueva vida en el sur del Valle de Aburrá. Las autoridades judiciales se desplazaron hasta la vereda El Progreso para realizar la inspección técnica de un cadáver que presentaba signos de un ataque con evidente sevicia.

La víctima, un hombre de entre 35 y 40 años de edad que aún no ha sido identificado plenamente , al parecer era reconocido en el sector con el alias de «Vicky».

La sevicia del ataque y descripción de la víctima

El reporte forense preliminar detalla la brutalidad del ataque: además de una herida mortal y certera en el corazón, el cuerpo presentaba múltiples lesiones con arma blanca en la espalda, la cabeza y el cuello.

Para facilitar su identificación en la morgue, las autoridades detallaron que al momento de su muerte el hombre vestía una camiseta azul, sudadera de color azul, ropa interior tipo bóxer azul, medias blancas y tenis negros con detalles blancos.

Once minutos de terror: la línea de tiempo

De acuerdo con las primeras pesquisas se logró establecer una línea de tiempo clave para la investigación. Se determinó que la víctima llegó sola al lugar de los hechos a las 2:57 a.m., movilizándose en una motocicleta y portando un bolso.

Tan solo once minutos después, a las 3:08 a.m., se observó a un sujeto vestido completamente de negro descendiendo de la zona. Este individuo es buscado actualmente por las autoridades como el presunto victimario.

Evidencia clave en la escena del crimen

En el lugar donde fue hallado alias «vicky», se encontraron evidencias del crimen.

El arma homicida: Un cuchillo de cacha verde con hoja metálica y manchas de sangre, junto a una funda plástica verde.

Pertenencias de la víctima: Un bolso de color negro con objetos personales en su interior y un celular iPhone gris con estuche rojo.

Vehículo: Una motocicleta negra en la que, al parecer, arribó el occiso.

Todo el material fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar la respectiva investigación y dar con el paradero del hombre vestido de negro y esclarecer las causas del ataque.