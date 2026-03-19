Capturan a tres presuntos responsables del homicidio de agentes de tránsito en Cundinamarca

Resumen: Capturan a tres presuntos responsables del asesinato de dos agentes de tránsito en Cundinamarca tras operativo con más de 400 policías y uso de tecnología.

La captura de responsables por el asesinato de dos agentes de tránsito en Cundinamarca se concretó tras un amplio despliegue operativo liderado por la Policía Nacional en varios puntos del departamento. El caso dejó como víctimas a una suboficial y un patrullero.

De acuerdo con las autoridades, el crimen se registró en el sector de pesaje conocido como San Lorenzo, en jurisdicción de Girardot, donde los uniformados fueron atacados en medio de sus funciones. Desde entonces, las autoridades activaron un plan de búsqueda que terminó con resultados en tiempo récord.

La captura de responsables se logró mediante una ofensiva en la que participaron más de 400 integrantes de la institución, junto con equipos especializados de inteligencia y policía judicial. El operativo incluyó el uso de tecnología avanzada como drones de vigilancia, sobrevuelos en aeronaves y cercos estratégicos en zonas clave.

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Tras varias horas de seguimiento, los señalados fueron ubicados en áreas rurales, donde al parecer pretendían esconderse para evitar su detención. Las autoridades lograron interceptarlos y proceder con su captura sin que se presentaran enfrentamientos.

Durante las diligencias también fue hallado un menor de edad que estaba en compañía de uno de los implicados. El niño fue puesto bajo protección de las autoridades competentes, garantizando el restablecimiento de sus derechos.

Los tres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y deberán responder por su presunta participación en el doble homicidio.

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