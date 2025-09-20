Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Cinco personas fueron capturadas en Medellín por integrar una red criminal de tráfico de migrantes. Fiscalía contó con apoyo de agencias de EE. UU.

Caen cinco por red ilegal de migrantes: Fiscalía y agencias de EE.UU. destapan la operación en Medellín

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura y judicialización de cinco personas señaladas de integrar una red criminal dedicada al traslado ilegal de migrantes por el territorio colombiano.

El operativo se desarrolló en Medellín con el respaldo de agencias estadounidenses, entre ellas ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional), en el marco de un trabajo articulado contra el tráfico de personas.

Los capturados fueron identificados como Alejandra, José Alonso, Hernando, Jorge y Héctor. Todos fueron presentados ante un juez de control de garantías y enfrentan cargos por tráfico de migrantes, bajo la coordinación de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Según el ente acusador, ninguno de los procesados aceptó responsabilidad en los hechos. No obstante, la gravedad de los señalamientos llevó a que se les impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza la investigación.

La Fiscalía destacó que estas acciones buscan frenar estructuras que se benefician de la vulnerabilidad de los migrantes y que ponen en riesgo su vida durante el tránsito irregular por Colombia.

