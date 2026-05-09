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    Con bazuco, cocaína y marihuana y una «platica» en el bolsillo: capturado en Sonsón

    Durante las labores de vigilancia, los uniformados requirieron a un ciudadano para un procedimiento de rutina de registro a personas en Sonsón

    Publicado por: SoloDuque

    Sonsón
    Foto de archivo de Sonsón
    Con bazuco, cocaína y marihuana y una «platica» en el bolsillo: capturado en Sonsón

    Resumen: Durante las labores de vigilancia, los uniformados requirieron a un ciudadano para un procedimiento de rutina de registro a personas. Al verificar sus pertenencias, hallaron un importante surtido de drogas listas para su comercialización al menudeo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las autoridades continúan asestando golpes contra las redes de microtráfico en el Oriente antioqueño. En las últimas horas, la Policía Nacional reportó la captura en flagrancia de un hombre señalado de comercializar sustancias alucinógenas en el municipio de Sonsón.

    El operativo se llevó a cabo el pasado miércoles 6 de mayo de 2026, sobre las 8:44 de la noche, en medio de los patrullajes preventivos de la institución.

    Resultados del procedimiento de registro

    De acuerdo con el reporte oficial entregado por el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, la captura se dio en el desarrollo de la estrategia de seguridad departamental denominada “Juntos por Antioquia”.

    Durante las labores de vigilancia, los uniformados requirieron a un ciudadano para un procedimiento de rutina de registro a personas. Al verificar sus pertenencias, hallaron un importante surtido de drogas listas para su comercialización al menudeo.

    En poder del capturado se incautó el siguiente material:

    22 bolsas plásticas dosificadas con bazuco.

    7 bolsas plásticas que contenían cocaína.

    1 bolsa con marihuana.

    $171.000 pesos en efectivo, dinero que presuntamente sería producto de la venta de los estupefacientes en la zona.

    1 teléfono celular, el cual será analizado por las autoridades para rastrear posibles nexos criminales.

    A disposición de la justicia

    Tras el hallazgo del material ilícito y la lectura de sus derechos, el hombre fue capturado de inmediato por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

    Tanto el detenido como la droga y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 8 Local del municipio de Sonsón, entidad encargada de adelantar el respectivo proceso de judicialización y presentar al sujeto ante un juez de control de garantías.

    sonson captura

    En Sonsón se logró la captura de un hombre por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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