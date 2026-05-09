Resumen: Durante las labores de vigilancia, los uniformados requirieron a un ciudadano para un procedimiento de rutina de registro a personas. Al verificar sus pertenencias, hallaron un importante surtido de drogas listas para su comercialización al menudeo.

Con bazuco, cocaína y marihuana y una «platica» en el bolsillo: capturado en Sonsón

Minuto30.com .- Las autoridades continúan asestando golpes contra las redes de microtráfico en el Oriente antioqueño. En las últimas horas, la Policía Nacional reportó la captura en flagrancia de un hombre señalado de comercializar sustancias alucinógenas en el municipio de Sonsón.

El operativo se llevó a cabo el pasado miércoles 6 de mayo de 2026, sobre las 8:44 de la noche, en medio de los patrullajes preventivos de la institución.

Resultados del procedimiento de registro

De acuerdo con el reporte oficial entregado por el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, la captura se dio en el desarrollo de la estrategia de seguridad departamental denominada “Juntos por Antioquia”.

Durante las labores de vigilancia, los uniformados requirieron a un ciudadano para un procedimiento de rutina de registro a personas. Al verificar sus pertenencias, hallaron un importante surtido de drogas listas para su comercialización al menudeo.

En poder del capturado se incautó el siguiente material:

22 bolsas plásticas dosificadas con bazuco.

7 bolsas plásticas que contenían cocaína.

1 bolsa con marihuana.

$171.000 pesos en efectivo, dinero que presuntamente sería producto de la venta de los estupefacientes en la zona.

1 teléfono celular, el cual será analizado por las autoridades para rastrear posibles nexos criminales.

A disposición de la justicia

Tras el hallazgo del material ilícito y la lectura de sus derechos, el hombre fue capturado de inmediato por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Tanto el detenido como la droga y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 8 Local del municipio de Sonsón, entidad encargada de adelantar el respectivo proceso de judicialización y presentar al sujeto ante un juez de control de garantías.