Resumen: Después de días de protestas y ocupaciones ilegales, la Agencia Nacional de Tierras alcanzó un acuerdo con más de 300 personas en Necoclí para restablecer el orden y garantizar la entrega de la Hacienda Virgen del Cobre a familias víctimas del conflicto armado. Como parte del pacto, se instaló una mesa de trabajo permanente con autoridades y comunidades para supervisar la distribución de tierras y fortalecer la transparencia en el proceso de reforma agraria.

¡Fin a la tensión en Necoclí! Logran acuerdo para entregar la Hacienda Virgen del Cobre a víctimas del conflicto

Tras varios días de tensión y disturbios, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) alcanzó acuerdos con más de 300 personas para recuperar y garantizar la entrega de la histórica Hacienda Virgen del Cobre, ubicada en el municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño. El predio, de cerca de 1.100 hectáreas, había sido entregado inicialmente a 120 familias víctimas del conflicto armado, pero fue invadido por comunidades que expresaron inconformidad con la adjudicación.

Durante las jornadas de diálogo, encabezadas por el director de la ANT, Juan Felipe Harman, se logró restablecer el orden y sentar las bases para una gestión organizada del predio. Como resultado, se instaló una mesa permanente de trabajo integrada por representantes de la comunidad, autoridades locales y la ANT, con el objetivo de garantizar que las tierras sean administradas conforme a los principios de transparencia y reparación histórica.

Entre los compromisos pactados destacan la creación de un banco de tierras urbano para atender proyectos de desarrollo local, la reorganización del Comité Municipal de Reforma Agraria como canal oficial para la entrega de predios, y la conformación de un comité de vigilancia cívico que supervise el cumplimiento de los acuerdos. Además, la ANT anunció la ampliación de su oferta institucional en la región mediante ruedas de negocio, orientadas a fortalecer la reforma agraria en Urabá.

La Hacienda Virgen del Cobre tiene un pasado ligado a la violencia paramilitar y al narcotráfico, habiendo sido vinculada con alias ‘Peluso’, amigo cercano de Pablo Escobar, así como con los hermanos Vicente y Carlos Castaño, entre otros líderes criminales. Este contexto histórico resalta la importancia de la recuperación del predio para la reparación de las víctimas y la consolidación de la paz en la región.

Durante el proceso de recuperación, la ocupación ilegal del predio generó disturbios que incluyeron bloqueos viales, quema de quioscos y enfrentamientos con la Fuerza Pública, que resultaron en la captura de 13 personas, incluyendo un menor de edad. Estos hechos reforzaron la necesidad de un acuerdo que permita garantizar la entrega legal y ordenada de la hacienda.

Harman aseguró que el Gobierno Nacional velará porque la tierra beneficie directamente a los habitantes de Necoclí, priorizando a las víctimas del conflicto armado y a los campesinos locales. “Se trata de un proceso de reparación histórica que también contribuye al desarrollo territorial y la justicia social en la región”, señaló.

Con este acuerdo, se espera que la Hacienda Virgen del Cobre sea gestionada de manera responsable, evitando apropiaciones ilegales y garantizando la correcta entrega a las víctimas y campesinos de Necoclí.