Resumen: Capturado en Medellín alias “El Flaco”, presunto enlace de una red de narcotráfico internacional que enviaba cocaína a Francia, Alemania y Ámsterdam usando métodos sofisticados de camuflaje. Su organización generó ganancias de $5.000 millones.

¡Se le acabó la fiesta! Cae alias ‘El Flaco’, narco que enviaba cocaína a Francia y Alemania

En una operación de gran impacto internacional, las autoridades colombianas, en colaboración con agencias de Francia, lograron la captura en Medellín de alias ‘El Flaco’, un presunto articulador clave de una red transnacional de narcotráfico.

Este hombre, requerido por delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado, era el enlace de la organización para el envío de drogas hacia varios destinos de Europa.

La detención de alias ‘El Flaco’ fue el resultado de una acción conjunta coordinada entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía y unidades especializadas de seguridad de Francia (GESIN UDIJ y Servicio de Seguridad Interior).

Según las investigaciones, el capturado es un presunto integrante de una organización con base en Antioquia que opera bajo la modalidad de outsourcing para el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) “La Terraza”. Su rol principal era el de coordinador logístico para enviar cargamentos de cocaína desde Colombia hacia ciudades europeas de alto consumo, incluyendo Francia, Alemania, Hamburgo y Ámsterdam.

La red utilizaba modalidades sofisticadas para camuflar las sustancias ilícitas, impregnando la droga en materiales diversos para intentar evadir los controles y enviándola por vía aérea a través de empresas de mensajería internacional.

Se estima que esta organización ilegal logró generar ganancias criminales cercanas a los $5.000 millones de pesos, siendo catalogada por las autoridades como una amenaza directa a la seguridad global.

La captura refleja el compromiso de las entidades locales e internacionales para desmantelar estructuras de narcotráfico de alto calibre.

Las autoridades competentes continúan las investigaciones con el fin de identificar a otros integrantes de esta red y ampliar el alcance judicial del caso.

