Tras una emocionante victoria por 3-1 ante Sudáfrica, la Selección Colombia Masculina Sub-20 selló su cupo a los cuartos de final de la Copa Mundial de la categoría que se disputa en Chile.

Su próximo rival será España en un duelo crucial que se jugará este sábado 11 de octubre en Talca.

El equipo nacional superó los octavos de final enfrentando a Sudáfrica este miércoles. Joel Canchimbo abrió el marcador a los seis minutos con un disparo de pierna derecha.

Aunque Sudáfrica logró el empate al inicio del segundo tiempo con un penal anotado por Mfundo Vilakazi, la figura de Neiser Villareal fue determinante, consiguiendo dos anotaciones a los minutos 62 y 90+6 para decretar el triunfo final de 3-1.

Con este paso, Colombia iguala su participación en las dos ediciones más recientes del certamen, aunque su mejor resultado histórico se remonta a la edición de 2003, donde se ubicó en la tercera posición.

El rival de turno, España, avanzó a esta instancia tras superar a Ucrania por 1-0 en los octavos de final.

¡Enfocados en cuartos! Colombia se alista para enfrentar a España en el Mundial Sub-20

En la fase de grupos (Grupo C), la selección española debutó con una derrota 0-2 ante Marruecos, empató 2-2 con México y logró una victoria 1-0 sobre Brasil, avanzando como una de las mejores terceras del torneo.

Es importante destacar que, con su paso a la eliminación directa, España superó por décimo primera ocasión consecutiva la fase de grupos, siendo esta la racha más larga en la historia del torneo. La última vez que no superaron la primera fase fue en Arabia 1989.

Este enfrentamiento por cuartos de final revivirá un duelo con historia. Colombia y España ya se midieron en la edición de Emiratos Árabes Unidos 2003.

En aquella ocasión, el triunfo fue para el equipo europeo gracias a un gol de penal de Andrés Iniesta al minuto 86. Curiosamente, desde ese torneo, ninguna de las dos selecciones ha vuelto a alcanzar la instancia de las semifinales.

El partido entre Colombia y España se disputará el sábado 11 de octubre a partir de las 3:00 de la tarde en el Estadio Fiscal de Talca, siendo este el último encuentro del torneo que se jugará en dicha sede.

