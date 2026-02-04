Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Se entregó en Pereira! Cayó la mujer que quemó vivo a su esposo en el barrio Loreto

El horrendo crimen que estremeció al oriente de Medellín el pasado fin de semana ha dado un giro definitivo. Laura, señalada como la presunta responsable de haberle prendido fuego a su vivienda con su esposo adentro, se entregó ante las autoridades en la ciudad de Pereira, Risaralda.

La mujer se presentó en una estación de policía de la capital risaraldense y fue trasladada de inmediato bajo custodia al Hospital San Jorge.

Según el reporte preliminar de las autoridades, Laura presentaba lesiones derivadas de la misma conflagración que, presuntamente, ella misma provocó tras una escena de violencia intrafamiliar el pasado 31 de enero en el barrio Loreto, en Medellín.

Presuntamente, Laura habría arrojado gasolina por una ventana para luego iniciar el fuego. En el interior se encontraba Alexis, de 27 años, quien fue alcanzado por las llamas al intentar escapar del apartamento.

Alexis falleció el pasado domingo 1 de febrero en la Policlínica, debido a la gravedad de las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió en la mayor parte de su cuerpo.

Este desenlace ocurre tras revelarse que la relación estaba marcada por una violencia intrafamiliar sistemática; incluso, se conoció que el joven DJ ya había sido apuñalado por su pareja en noviembre pasado y contaba con una denuncia previa ante la Fiscalía.

Por el momento, Laura permanece custodiada en el hospital de Pereira a la espera de sus audiencias judiciales.

Noticia en desarrollo…

