Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Se le creció el pecho de la nada! Cayó mujer que llevaba más de 2 kilos de cocaína en prótesis falsas

    La Policía del Valle descubrió que llevaba más de 2 kilos de cocaína en un chaleco que simulaba prótesis.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se le creció el pecho de la nada! Cayó mujer que llevaba más de 2 kilos de cocaína en prótesis falsas
    Foto de Policía Valle del Cauca.
    ¡Se le creció el pecho de la nada! Cayó mujer que llevaba más de 2 kilos de cocaína en prótesis falsas

    Resumen: Una mujer fue capturada en Buga, Valle, tras hallar 2.6 kilos de coca ocultos en prótesis falsas de silicona. Tenía antecedentes por tráfico y hurto.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un operativo de control rutinario que terminó en un hallazgo insólito, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Valle del Cauca capturó a una mujer de 28 años que pretendía traficar estupefacientes utilizando una modalidad de ocultamiento poco convencional.

    Los hechos se registraron en la vía que comunica a Cali con el municipio de Andalucía, a la altura de Buga, donde los uniformados detuvieron un bus de servicio público que cubría la ruta hacia la capital del país.

    Al realizar la inspección de los pasajeros, la morfología de una de las mujeres llamó la atención de los agentes, debido a un tamaño pectoral desproporcionado e inusual que despertó sospechas inmediatas sobre su carga.

    Lea también: ¡A traición! Alias “La Rana” intentó asesinar a un hombre cuando se tomaba una cerveza en Itagüí

    Tras una verificación detallada, la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle, informó que la ciudadana portaba un chaleco de silicona diseñado para simular prótesis mamarias de gran volumen. Sin embargo, al inspeccionar el accesorio, se descubrió que en su interior no había material médico, sino dos paquetes compactos que contenían una sustancia blanquecina.

    Las pruebas técnicas de campo confirmaron que se trataba de un polvo con características de base de coca, con un peso total de 2.696 gramos. En total, la mujer transportaba más de 2.6 kilos de cocaína adheridos a su cuerpo, confiando en que su apariencia física evitaría el registro de las autoridades.

    Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

    La investigación preliminar reveló que la capturada no era una novata en el mundo delictivo, pues registra antecedentes judiciales por hurto, falsedad personal y tráfico de estupefacientes.

    Además, se estableció que ya habría completado rutas previas entre Popayán, Cali y Bogotá bajo modalidades similares.

    Pese a la contundencia de las pruebas y al hallazgo del polvo ilícito, la mujer no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación ante un juez de control de garantías. Actualmente, permanece bajo custodia judicial mientras se define su situación penal por el delito de fabricación y porte de estupefacientes.

    Más noticias de Cali


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.