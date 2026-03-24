Resumen: Una mujer fue capturada en Buga, Valle, tras hallar 2.6 kilos de coca ocultos en prótesis falsas de silicona. Tenía antecedentes por tráfico y hurto.

¡Se le creció el pecho de la nada! Cayó mujer que llevaba más de 2 kilos de cocaína en prótesis falsas

En un operativo de control rutinario que terminó en un hallazgo insólito, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Valle del Cauca capturó a una mujer de 28 años que pretendía traficar estupefacientes utilizando una modalidad de ocultamiento poco convencional.

Los hechos se registraron en la vía que comunica a Cali con el municipio de Andalucía, a la altura de Buga, donde los uniformados detuvieron un bus de servicio público que cubría la ruta hacia la capital del país.

Al realizar la inspección de los pasajeros, la morfología de una de las mujeres llamó la atención de los agentes, debido a un tamaño pectoral desproporcionado e inusual que despertó sospechas inmediatas sobre su carga.

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Tras una verificación detallada, la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle, informó que la ciudadana portaba un chaleco de silicona diseñado para simular prótesis mamarias de gran volumen. Sin embargo, al inspeccionar el accesorio, se descubrió que en su interior no había material médico, sino dos paquetes compactos que contenían una sustancia blanquecina.

Las pruebas técnicas de campo confirmaron que se trataba de un polvo con características de base de coca, con un peso total de 2.696 gramos. En total, la mujer transportaba más de 2.6 kilos de cocaína adheridos a su cuerpo, confiando en que su apariencia física evitaría el registro de las autoridades.

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La investigación preliminar reveló que la capturada no era una novata en el mundo delictivo, pues registra antecedentes judiciales por hurto, falsedad personal y tráfico de estupefacientes.

Además, se estableció que ya habría completado rutas previas entre Popayán, Cali y Bogotá bajo modalidades similares.

Pese a la contundencia de las pruebas y al hallazgo del polvo ilícito, la mujer no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación ante un juez de control de garantías. Actualmente, permanece bajo custodia judicial mientras se define su situación penal por el delito de fabricación y porte de estupefacientes.

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