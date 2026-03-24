Resumen: Investigan si entre el agresor y la víctima existían problemas personales previos o "cuentas pendientes" que desencadenaran este ataque

¡A traición! Alias “La Rana” intentó asesinar a un hombre cuando se tomaba una cerveza en Itagüí

Minuto30.com .- Lo que parecía una tarde tranquila de descanso en un establecimiento comercial del barrio La Gloria, en el municipio de Itagüí, se convirtió en una escena de terror.

Un hombre de 64 años fue víctima de un feroz ataque con arma blanca por parte de quien sería un conocido suyo; este lo abordó de manera imprevista mientras departía en el lugar.

“Te voy a matar”: La sentencia antes del ataque

Los hechos se registraron aproximadamente a las 5:40 de la tarde del lunes festivo. Según versiones de testigos, la víctima se encontraba consumiendo una cerveza cuando un individuo de 65 años, reconocido en el sector con el alias de “La Rana”, se le acercó de forma desafiante.

Sin mediar una discusión previa en el sitio, el agresor le espetó la frase “te voy a matar” y, acto seguido, desenfundó un cuchillo con el que le propinó cuatro heridas en diferentes partes del cuerpo.

Captura en flagrancia y estado de la víctima

Tras el ataque, alias “La Rana” emprendió la huida, pero la oportuna alerta de los testigos y la reacción de la Policía Metropolitana permitieron su captura apenas unos metros más adelante. Al momento de la detención, los uniformados le hallaron en su poder el arma blanca con la que habría cometido el atentado.

Por su parte, el lesionado fue auxiliado rápidamente y trasladado a una Clínica del sector, donde el personal médico trabaja en su recuperación. Aunque recibió cuatro puñaladas, la oportuna atención permitió estabilizarlo.

¿Cuentas pendientes?

Investigan si entre el agresor y la víctima existían problemas personales previos o “cuentas pendientes” que desencadenaran este ataque. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de tentativa de homicidio.