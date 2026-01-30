Resumen: Alias 'Coya', el narco más buscado de Panamá, fue capturado en una mansión de Granada, Antioquia. Es señalado de ser el enlace clave del Clan del Golfo.

Lo pillaron escondido en una mansión en Antioquia: alias ‘Coya’, el narco más buscado de Panamá

En un operativo de película digno de una serie de acción, el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo de la Policía Nacional (Copes) logró la captura de Juan Abdiel Chérigo, más conocido como alias ‘Coya’.

Este ciudadano panameño, quien era el enlace principal para el envío de drogas entre Colombia y Panamá, se escondía de la justicia internacional en una ostentosa mansión ubicada en el área rural del municipio de Granada, en Antioquia.

La cacería contra alias ‘Coya’ no fue sencilla

Durante meses, agentes encubiertos le siguieron el rastro mientras él se paseaba con aparente tranquilidad por el casco urbano de Granada. Sin embargo, la tecnología fue clave para su caída: las autoridades desplegaron drones de sigilo que sobrevolaron su propiedad para confirmar su ubicación exacta y diseñar el plan de asalto.

Al ingresar a la vivienda, los uniformados despejaron la primera planta y subieron al segundo piso, donde encontraron al narco escondido en el baño de la habitación principal.

Según el director general de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón, alias ‘Coya’ mantenía nexos directos con el Clan del Golfo, coordinando el blanqueo de capitales y el tráfico de estupefacientes a gran escala.

Su captura es un hito para la seguridad regional, ya que el hombre contaba con una circular roja de Interpol desde 2023 y el gobierno de Panamá ofrecía una recompensa de $5.000 dólares por información que permitiera dar con su paradero.

En el procedimiento también fue detenida una mujer que sería la pareja sentimental de ‘Coya’. Ambos quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras se inician los trámites de extradición hacia Panamá para que responda por los delitos de conspiración y lavado de activos.

Con este golpe, se debilita una de las rutas más importantes del narcotráfico que utiliza las costas del Caribe y el Pacífico para llevar mercancía ilegal hacia Centroamérica bajo el amparo de grupos paramilitares colombianos.

