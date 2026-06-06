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Resumen: Las autoridades anunciaron la captura de alias ‘Mono Milicio’, considerado una pieza clave dentro de una estructura criminal.

Cayó alias ‘Mono Milicio’: el explosivista de confianza de ‘Primo Gay’ que sembraba terror en Antioquia

En un operativo conjunto adelantado por la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en la capital antioqueña alias ‘Mono Milicio’, señalado integrante clave de la estructura criminal 36 ‘Edgar Martínez Quiroz’, perteneciente al Bloque Magdalena Medio.

Las autoridades informaron que alias ‘Mono Milicio’ era considerado el principal explosivista de esta organización armada y ejercía funciones como cabecilla de comisión dentro del grupo.

Además, era identificado como uno de los hombres de mayor confianza de alias ‘Primo Gay’, líder de la estructura criminal.

Sobre el capturado pesaba una orden judicial por los delitos de homicidio agravado, terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, utilización ilegal de uniformes e insignias, así como concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con las investigaciones, ‘Mono Milicio’ acumulaba más de cinco años de trayectoria dentro de la organización y habría participado en la planeación y ejecución de acciones violentas mediante el uso de artefactos explosivos improvisados.

Las autoridades lo señalan de coordinar ataques dirigidos tanto contra integrantes de la Fuerza Pública como contra la población civil en diferentes zonas del norte de Antioquia.

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Los organismos de seguridad indicaron que esta captura representa un golpe importante para las capacidades operativas y logísticas de la estructura criminal, la cual es señalada de participar en actividades relacionadas con homicidios, extorsiones, desplazamiento forzado y atentados con explosivos.

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Asimismo, el trabajo investigativo desarrollado alrededor del caso permitió esclarecer cuatro homicidios atribuidos a esta organización. Entre ellos figura el asesinato de un suboficial del Ejército Nacional ocurrido en septiembre de 2025.

Las autoridades destacaron que la detención de ‘Mono Milicio’ hace parte de las acciones que buscan debilitar las estructuras criminales con presencia en Antioquia y reducir su capacidad para afectar la seguridad en distintas regiones del departamento.

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