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Resumen: Un motociclista que ignoró una señal de pare y se opuso a un procedimiento de tránsito en Villa Hermosa fue sancionado. Su vehículo fue inmovilizado y trasladado a los patios.

Se voló del retén, encaró a los agentes de tránsito y terminó sin moto en Villa Hermosa

Un motociclista fue sancionado y su vehículo terminó inmovilizado luego de protagonizar un procedimiento con agentes de tránsito en el barrio Villa Hermosa. El caso ocurrió durante labores de control vial adelantadas por funcionarios de la Secretaría de Movilidad.

Según la información entregada por las autoridades, los agentes detectaron a un motociclista que se desplazaba sin casco, incumpliendo una de las normas básicas de seguridad vial.

Al recibir la señal de pare por parte de los funcionarios, el conductor decidió continuar su recorrido y evadir el procedimiento.

Minutos más tarde, el hombre estacionó la motocicleta sobre un andén, ocupando un espacio destinado al tránsito de peatones. En ese momento fue abordado nuevamente por los agentes, quienes también evidenciaron posibles modificaciones en el sistema de escape del vehículo, situación que requería una inspección técnica más detallada.

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De acuerdo con el reporte oficial, el ciudadano se negó a suministrar su identificación y adoptó una actitud hostil frente a los funcionarios, profiriendo reclamos verbales mientras intentaba impedir el desarrollo del procedimiento.

Debido a la situación, fue necesario solicitar el acompañamiento de unidades de la Policía para garantizar la seguridad de los servidores públicos presentes en el lugar.

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Tras la intervención de las autoridades, la motocicleta fue trasladada a los patios de la Secretaría de Movilidad y al motociclista le fueron impuestos los comparendos correspondientes por las infracciones detectadas durante el operativo.

Durante la verificación de antecedentes en las bases de datos institucionales, las autoridades encontraron registros relacionados con denuncias por violencia intrafamiliar, lesiones personales y lesiones contra servidor público, entre otras conductas.

Asimismo, se identificaron antecedentes por comparendos policiales en Bogotá asociados a comportamientos como porte de armas, desacato a la autoridad e ingreso a portales no autorizados.

La Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito, atender las indicaciones de los agentes y evitar comportamientos que puedan poner en riesgo la convivencia y la seguridad vial.

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