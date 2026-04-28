Resumen: De acuerdo con las informaciones preliminares, la alerta se generó alrededor de la 1:00 de la tarde. Transeúntes y residentes que se movilizaban por la carrera 78 con calle 3C comenzaron a percibir un hedor inusual y penetrante en el ambiente.

¡Perturbador y «oloroso« hallazgo en la Loma de Los Bernal! «Embolsado» y en estado de descomposición en Belén

Minuto30.com . La macabra racha de cuerpos abandonados en envolturas parece no dar tregua en Medellín. La tarde de este martes 28 de abril, las autoridades confirmaron el hallazgo de un nuevo cadáver envuelto, esta vez en el occidente de la ciudad, encendiendo nuevamente las alarmas de seguridad.

El escabroso descubrimiento se registró en el reconocido sector de la Loma de los Bernal, perteneciente a la comuna 16 (Belén). Acá los primeros detalles de este perturbador hallazgo que tiene conmocionados a los habitantes de esta zona residencial.

El hallazgo: Un olor insoportable alertó a los vecinos

De acuerdo con las informaciones preliminares, la alerta se generó alrededor de la 1:00 de la tarde. Transeúntes y residentes que se movilizaban por la carrera 78 con calle 3C comenzaron a percibir un hedor inusual y penetrante en el ambiente.

Al inspeccionar el origen del mal olor, se toparon con un misterioso “paquete” abandonado en la vía pública. Tras dar aviso inmediato a la línea de emergencias 123, los cuadrantes de la Policía Metropolitana llegaron al lugar, acordonaron la zona y confirmaron lo peor: en el interior del bulto se encontraba un cuerpo humano.

Plástico y sábanas: Las características del ‘paquete’

Autoridades se desplazaron hasta este punto de Belén para realizar la inspección técnica a cadáver. cuentan testigos, que asi se vió la macara escena

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Las envolturas: El cadáver fue abandonado envuelto cuidadosamente en una sábana y recubierto en su totalidad con plástico negro, una modalidad criminal que se ha vuelto tristemente recurrente en el Valle de Aburrá.

Estado de descomposición: El fuerte olor hediondo que alertó a la comunidad se debe a que, al parecer, el cuerpo ya se encontraría en un avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que la víctima habría sido asesinada días atrás antes de ser arrojada en este sector.

Víctima y causas por establecer

Debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo y a las gruesas capas de envoltura, el cadáver fue trasladado tal cual fue hallado hasta las instalaciones de Medicina Legal.

Por el momento, se desconoce el sexo de la víctima, su identidad y las causas exactas de su muerte. Los médicos forenses serán los encargados de realizar la autopsia para revelar estos datos cruciales, mientras los investigadores rastrean el vehículo desde el cual fue arrojado este nuevo ’embolsado’.