Resumen: Familiares, amigos y jugadores del Atlético Bucaramanga se reunieron en la funeraria San Pedro para rendir un emotivo último adiós a Camilo Andrés Rojas, el hincha asesinado en Cúcuta durante el clásico del oriente. El homenaje, marcado por la presencia solidaria de la plantilla profesional y la barra "Leoparda", se transformó en un acto de respeto y unidad que busca honrar la memoria del joven seguidor frente al dolor de su pérdida

En medio de un ambiente de profunda tristeza y respeto, familiares, amigos y barristas del Atlético Bucaramanga se congregaron en la funeraria San Pedro para brindar el último adiós a Camilo Andrés Rojas.

Rojas es el joven seguidor del equipo “Leopardo” que perdió la vida de forma violenta en la ciudad de Cúcuta, un hecho que ha conmocionado tanto a la capital santandereana como al entorno del fútbol profesional colombiano.

La despedida contó con una presencia significativa de la plantilla oficial del club. Los jugadores del Atlético Bucaramanga acudieron al recinto funerario en un sentido gesto de solidaridad, acompañando a los allegados de Rojas en este difícil momento.

Último adiós a Camilo Rojas, hincha del Bucaramanga asesinado en Cúcuta

Esta muestra de apoyo por parte de los profesionales buscó honrar la memoria del aficionado y enviar un mensaje de unidad frente a la tragedia que enluta a la institución.

Las honras fúnebres se convirtieron en un símbolo de rechazo a la violencia que rodeó el pasado clásico del oriente, donde Camilo fue asesinado.

Entre cánticos y banderas, la afición bumanguesa despidió a uno de los suyos, transformando el dolor en un acto de respeto y dignidad.

Por su parte, la comunidad deportiva hizo un llamado urgente a la paz en los estadios para que ningún otro seguidor pierda la vida por los colores de una camiseta.

Más noticias de Deporte