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    ¡Las matemáticas le dan la razón! Orlando Berrío saca pecho: tiene más títulos que el Junior

    El atacante de 35 años puede presumir de una carrera brillante, en las épocas doradas de dos gigantes del continente

    Publicado por: SoloDuque

    Orlando Berrío
    ¡Las matemáticas le dan la razón! Orlando Berrío saca pecho: tiene más títulos que el Junior

    Resumen: El atacante de 35 años puede presumir de una carrera brillante, siendo parte fundamental de las épocas doradas de dos gigantes del continente

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El exdelantero multicampeón con Atlético Nacional, Orlando berrío, encendió la polémica tras sacar pecho por sus logros y restregarle al cuadro barranquillero que su palmarés individual es más grande que las 15 copas del equipo ‘Tiburón.

    Pero, más allá de la pasión de los hinchas y el orgullo ‘Tiburón’, ¿qué dicen los números fríos? En Minuto30 sacamos la calculadora para verificar esta contundente declaración.

    🎙️ “Yo solo tengo más títulos que Junior”

    👀 Orlando Berrío, exjugador de Nacional pic.twitter.com/LKpRAxrj2U

    — Cuid Sports (@cuidsports) April 22, 2026

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    El palmarés del cuadro ‘Tiburón’: 15 celebraciones

    Es innegable que el Junior de Barranquilla es uno de los equipos más laureados e importantes del país. Tras coronarse campeón de la reciente Liga BetPlay II-2025, el equipo rojiblanco llegó a la envidiable suma de 15 títulos oficiales.

    La vitrina del equipo barranquillero está compuesta de la siguiente manera:

    11 Ligas (Estrellas): 1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I, 2023-II y su más reciente conquista en el 2025-II.

    2 Copas Colombia: 2015 y 2017.

    2 Superligas de Colombia: 2019 y 2020.

    La envidiable vitrina de Orlando Berrío: 16 trofeos, 2 de ellos de Copa Libertadores

    Por su parte, el atacante de 35 años puede presumir de una carrera brillante, siendo parte fundamental de las épocas doradas de dos gigantes del continente: Atlético Nacional y Flamengo. Sumando sus conquistas nacionales e internacionales, Berrío acumula un total de 16 títulos.

    Su impresionante palmarés se divide así:

    Ocho títulos con Atlético Nacional

    4 Ligas Colombianas (2011-I, 2013-I, 2014-I y 2015-II).

    2 Copas Colombia (2013 y 2016).

    1 Superliga de Colombia (2016).

    1 Copa Libertadores (2016).

    Ocho títulos con Flamengo

    2 Brasileirão (2019 y 2020).

    2 Campeonatos Cariocas (2017 y 2019).

    1 Copa Libertadores (2019).

    1 Recopa Sudamericana (2020).

    1 Supercopa de Brasil (2020).

    1 Florida Cup (2019).

    El veredicto final

    Aunque para los aficionados rojiblancos la comparación pueda resultar odiosa, las matemáticas le dan la razón al exjugador de Nacional. Con 16 vueltas olímpicas en su cuenta personal (incluyendo dos codiciadas Copas Libertadores), Orlando Berrío supera por un trofeo el palmarés histórico del Junior de Barranquilla (15 títulos hasta este abril de 2026).

    ¡Una declaración atrevida, pero sustentada en los libros de historia del fútbol sudamericano!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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