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Resumen: En un operativo en Altavista fueron capturados alias “Menor” y alias “Champeta”, señalados cabecillas del grupo delincuencial “Los Chivos” en Medellín.

Cayeron los duros de ‘Los Chivos’ en Altavista: alias ‘Menor’ y ‘Champeta’

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de presuntos cabecillas del grupo delincuencial organizado ‘Los Chivos’, estructura señalada de afectar varios sectores del occidente y suroccidente de Medellín.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector de La Palma, en el corregimiento de Altavista, donde las autoridades capturaron a cuatro personas.

Entre los detenidos se encuentran alias ‘Menor’, identificado por las autoridades como el principal líder de ‘Los Chivos’, y alias ‘Champeta’, quien sería el segundo al mando dentro de la organización ilegal.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, ambos presuntos cabecillas continuarían recibiendo instrucciones desde centros penitenciarios, pese a mantener control sobre actividades criminales en el territorio.

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Según las investigaciones, los capturados serían responsables de coordinar actividades relacionadas con homicidios selectivos, extorsiones a comerciantes y transportadores, desplazamientos forzados, amenazas y desapariciones.

Además, las autoridades señalan que ‘Los Chivos’ tendrían injerencia en redes de microtráfico en sectores de Belén y Altavista, donde presuntamente controlaban plazas de expendio de estupefacientes y las rutas de distribución ilegal.

Tras las capturas, los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los procesos judiciales para definir su situación legal.

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