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    Cayeron los duros de ‘Los Chivos’ en Altavista: alias ‘Menor’ y ‘Champeta’

    Capturaron a presuntos líderes de ‘Los Chivos’, estructura señalada de homicidios, extorsiones y control de plazas de microtráfico en Medellín.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Tres capturados por fleteo en La Ceja tras activación del Plan Candado
    Foto de archivo
    Cayeron los duros de ‘Los Chivos’ en Altavista: alias ‘Menor’ y ‘Champeta’

    Resumen: En un operativo en Altavista fueron capturados alias “Menor” y alias “Champeta”, señalados cabecillas del grupo delincuencial “Los Chivos” en Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de presuntos cabecillas del grupo delincuencial organizado ‘Los Chivos’, estructura señalada de afectar varios sectores del occidente y suroccidente de Medellín.

    El procedimiento se llevó a cabo en el sector de La Palma, en el corregimiento de Altavista, donde las autoridades capturaron a cuatro personas.

    Entre los detenidos se encuentran alias ‘Menor’, identificado por las autoridades como el principal líder de ‘Los Chivos’, y alias ‘Champeta’, quien sería el segundo al mando dentro de la organización ilegal.

    De acuerdo con las investigaciones preliminares, ambos presuntos cabecillas continuarían recibiendo instrucciones desde centros penitenciarios, pese a mantener control sobre actividades criminales en el territorio.

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    Según las investigaciones, los capturados serían responsables de coordinar actividades relacionadas con homicidios selectivos, extorsiones a comerciantes y transportadores, desplazamientos forzados, amenazas y desapariciones.

    Además, las autoridades señalan que ‘Los Chivos’ tendrían injerencia en redes de microtráfico en sectores de Belén y Altavista, donde presuntamente controlaban plazas de expendio de estupefacientes y las rutas de distribución ilegal.

    Tras las capturas, los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los procesos judiciales para definir su situación legal.

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