Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía de Bogotá capturó en el barrio Siete de Agosto a tres hombres que robaban un furgón en movimiento, presuntamente disfrazados de contratistas del Metro. Recuperaron $8 millones en mercancía eléctrica.

Capturan a banda que robaba mercancía en Bogotá: se disfrazaban de contratistas del metro

En el marco de la estrategia ‘Bogotá Camina Segura’, la Policía Metropolitana logró la captura en flagrancia de tres hombres señalados de hurtar mercancía de un furgón en la localidad de Barrios Unidos.

La rápida acción policial permitió la recuperación de la mercancía y la detención de los delincuentes.

El teniente coronel Sergio Bayona, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, explicó que la víctima se comunicó con la Línea de Emergencias 123 tras escuchar ruidos extraños en la parte trasera del automotor, que había dejado con elementos eléctricos en un parqueadero.

La intervención de los uniformados en el barrio Siete de Agosto permitió interceptar el vehículo en el que huían los sospechosos.

Al momento de la captura, se descubrió que uno de los hombres portaba elementos como chaleco, overol y casco, vestimentas que, según la investigación, utilizaban para simular ser contratistas de la empresa Metro.

Lea también: Fico Gutiérrez crítica la ‘Paz Total’ tras atentado a torre de energía en Bello

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

De acuerdo con las autoridades, esta modalidad les permitía robar mercancía de camiones y furgones en movimiento, y se les vincula con al menos cinco hurtos bajo este modus operandi.

Gracias a la oportuna reacción, la Policía logró recuperar elementos de electricidad avaluados en $8 millones de pesos y la inmovilización del vehículo utilizado para el escape.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

Más noticias de Bogotá