Resumen: A pocos días de las elecciones, la más reciente encuesta de AtlasIntel confirma que la carrera por la Presidencia se ha reducido a un cerrado duelo entre Iván Cepeda (38,7 %) y Abelardo de la Espriella (37,3 %), dejando sin opciones reales al resto de los candidatos. Con este evidente empate técnico y el desplome definitivo de aspirantes como Paloma Valencia, De la Espriella ha logrado capitalizar masivamente el voto útil de la oposición en un ascenso meteórico. Este fuerte impulso no solo le garantiza una victoria holgada por casi nueve puntos en un eventual balotaje, sino que le otorga el impulso necesario para superar a Cepeda y perfilarse con opciones reales de llevarse el triunfo definitivo desde la primera vuelta el próximo 31 de mayo.

Al Tigre no lo persigue la Paloma: AtlasIntel confirma que la Presidencia solo se pelea entre Abelardo y Cepeda

La contienda por la Casa de Nariño es un duelo exclusivo entre dos fuerzas: según los reveladores resultados de la más reciente encuesta de AtlasIntel —el estudio que una magistrada del CNE intentó censurar—, el candidato Abelardo de la Espriella ha protagonizado un ascenso meteórico, alcanzando a Iván Cepeda y dejando totalmente sin posibilidades al resto de los aspirantes.

Las cifras confirman el fenómeno político de esta recta final. Iván Cepeda registra un 38,7 % de intención de voto, mientras que De la Espriella ya lo alcanzó pisándole los talones con un 37,3 %. Teniendo en cuenta el margen de error del 1 %, nos encontramos ante un empate técnico en la cima.

La encuesta confirma que las demás opciones políticas han quedado fuera del radar. Paloma Valencia se desplomó a un distante 14,3 %, demostrando que la verdadera y única pelea por la Presidencia se resume hoy a dos nombres: De la Espriella y Cepeda.

La posibilidad de un triunfo sorpresivo en primera vuelta

El electorado opositor, motivado por el temor al continuismo de las políticas actuales, se está volcando masivamente hacia De la Espriella, quien ya domina la intención de voto en zonas vitales como la Costa Caribe (43,8 %) y la región central que cubre a Antioquia y el Eje Cafetero (44 %).

Por si fuera poco, el estudio de AtlasIntel revela que, si el pleito llegara a prolongarse a una eventual segunda vuelta, la victoria de De la Espriella sería arrasadora: lograría el 50 % de los votos, sacándole casi nueve puntos porcentuales de ventaja a Iván Cepeda (41,3 %).

Hoy, el mensaje que envían las encuestas es claro. Las terceras vías y el centro han desaparecido del mapa; la contienda se ha reducido estrictamente a los dos primeros. De la Espriella ha igualado las cargas y tiene todo el momentum a su favor para llevarse la Presidencia, incluso, en la primera cita con las urnas.

Al Tigre no lo persigue la Paloma: AtlasIntel confirma que la Presidencia solo se pelea entre Abelardo y Cepeda