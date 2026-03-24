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Resumen: La Policía capturó a 17 integrantes del grupo criminal 'Pachelly' en Bello. Se les incautó una carabina y celulares tras operativo contra la extorsión.

¡Se les acabó el reinado! Caen 17 fichas de los ‘Pachelly’ que tenían azotado a Bello con extorsiones

Las autoridades lograron desmantelar una importante red del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘Pachelly’. Tras meses de seguimientos e inteligencia, uniformados de la Policía desplegaron un operativo relámpago en el municipio de Bello, logrando la captura de 17 personas señaladas de sembrar el terror en barrios como Gorety, Villas del Sol, Playa Rica y El Trapiche.

De los detenidos, 15 contaban con órdenes judiciales previas, mientras que dos más fueron sorprendidos en flagrancia portando armamento de largo alcance, incluyendo una carabina que era utilizada para custodiar las zonas de expendio y amedrentar a los comerciantes que se negaban a pagar extorsiones.

La investigación reveló que esta estructura criminal no solo controlaba el tráfico local de estupefacientes, sino que basaba su poder en una economía ilícita que generaba ingresos cercanos a los $1.200 millones de pesos mensuales.

Estos recursos provenían principalmente de secuestros, hurtos y el uso instrumental de menores de edad para la comisión de delitos.

Durante los allanamientos, los agentes incautaron un arsenal que incluía la mencionada carabina, un arma de fuego corta, cartuchos calibre 9 milímetros, 12 teléfonos celulares que serán clave para futuras capturas y una cantidad considerable de cigarrillos de marihuana listos para su distribución en el área metropolitana.

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Según el reporte oficial, el grupo ‘Pachelly’ utilizaba el miedo como herramienta de control territorial, ejecutando homicidios selectivos y obligando a familias enteras a abandonar sus hogares si se oponían a sus directrices.

Con la judicialización de estos 17 sujetos por cargos que van desde porte ilegal de armas hasta desplazamiento.

La fuerza pública mantiene la vigilancia para evitar que otros mandos medios intenten retomar el control de las zonas recuperadas.

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